Illa diu que els canvis de fase no s'han de plantejar com una «cursa»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que els canvis de fase no s'han de plantejar com una "cursa" o "rànquing" entre Comunitats Autònomes. "Reduir aquest procés a una competició o parlar d'aprovats o suspesos suposa perdre la perspectiva del que estem fent", ha dit Illa aquest dijous a la comissió de Sanitat del Congrés. Illa ha remarcat que cadascú "avança al seu ritme per fer la desescalada amb la màxima protecció": "Això no va de qui arriba abans sinó de fer les coses bé per no donar passos en fals que ens facin retrocedir a tots". El ministre de Sanitat ha explicat que al llarg d'aquest dijous continuaran les reunions bilaterals amb les CCAA pels canvis de fase i ha destacat que "no és en cap cas una avaluació".

"El progrés d'una fase a una altra no suposa en cap cas una avaluació de la gestió sanitària que han fet les CCAA el treball de les quals no em cansaré de reconèixer", ha dit, i ha explicat que tenen en compte "altres circumstàncies", com les dades epidemiològiques, la mobilitat, aspectes socioeconòmics o la preparació de les capacitats sanitàries per detectar casos i aïllar-los.

"Cal analitzar-se des d'un punt de vista global, no agafant una única part de la fotografia, agafant un indicador de forma aïllada", ha afirmat. Segons Illa, "quedar-se amb això és simplificar una realitat molt més complexa que requereix una mirada àmplia". El ministre de Sanitat ha destacat que la feina que fan amb les CCAA és en un ambient "cordial", "constructiu" i "propositiu".

Massa aviat per descartar rebrots

Pel que fa a l'evolució de les dades al conjunt de l'Estat, Illa ha dit que encara és massa aviat per detectar si els canvis de fase fets fins ara han generat rebrots però ha dit que no n'hi ha hagut amb la tornada a la feina després del permís retribuït recuperable. "No estem veient cap efecte negatiu", ha afirmat. Illa ha dit que cal "mantenir la prudència" i estar "alerta". A més, el ministre de Sanitat ha recordat que l'estudi de seroprevalença indica que no hi ha "immunitat de grup".

"Tendència descendent"

Illa ha remarcat que les dades mostren una "tendència descendent sostinguda" les últimes vuit setmanes. "Ens permet veure que anem en la direcció correcta" i que "l'esforç ha tingut els seus efectes", ha dit, i ha apuntat que més de la meitat dels contagiats s'han curat i que l'increment dels nous casos està per sota del 0,2% diari.