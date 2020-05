L'OMS adverteix que la Covid-19 «podria no anar-se'n mai»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit aquest dimecres que el nou coronavirus "podria no anar-se'n mai" i "convertir-se en un altre virus endèmic, com el VIH".

Així ho ha expressat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, que ha dit que s'ha de ser "realista" davant la situació, perquè "ningú no pot predir si aquesta malaltia desapareixerà o no".

Ryan ha exemplificat la situació del nou coronavirus amb la del VIH o el xarampió, presents a dia d'avui i, en el cas del VIH, amb el qual conviuen milers de persones al món.

No obstant això, i malgrat que considera que no és prudent generar expectatives, ha assenyalat que la vacuna ofereix "una oportunitat", però "ha de ser altament efectiva i estar disponible per a tothom".

Ryan ha comparegut aquest dimecres amb el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus i l'epidemiòloga de malalties infeccioses de l'OMS, la doctora Maria Van Kerkhove.

Quan li han preguntat sobre els atacs que han patit treballadors sanitaris i algunes minories des que va començar la pandèmia ho ha atribuït a la ignorància i la falta d'informació i educació de la població.

Així, Ryan ha condemnat els atacs i ha apuntat que a l'abril es van registrar més d'una trentena d'incidents "força greus" en una dotzena de països.

"La pandèmia de covid-19 treu el millor de nosaltres, però també el pitjor. Algunes persones es creuen autoritzades a expressar les seves frustracions contra els qui miren d'ajudar. Això són actes de violència i discriminació sense sentit que s'han de combatre", ha reblat.