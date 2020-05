L'IPC cau set dècimes a l'abril tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya

Els preus a Catalunya durant el mes d'abril van caure un 0,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa de variació de l'Índex de Preus al Consum (IPC) al Principat ha estat set dècimes més baixa en comparació al març, quan la variació va ser del 0%. La caiguda en els preus durant el quart mes de l'any ve motivada pel descens en el preu dels carburants (7,4%) i dels subministraments a les llars (5,7%). D'altra banda, l'import dels aliments i begudes no alcohòliques s'ha incrementat un 3,9%, mentre que el preu dels serveis hotelers i de restauració ha crescut un 2,1%. Al conjunt d'Espanya, els preus també van patir un retrocés del 0,7% per la caiguda dels productes energètics.

Per províncies, Girona i Tarragona van experimentar una caiguda de la inflació a l'abril respecte al març de dues dècimes, mentre que els preus van pujar cinc a Barcelona i es van mantenir a Lleida. Quant a la taxa interanual, aquesta va experimentar la seva major caiguda a Tarragona, amb un 1,5%, seguida per Girona (1,3%) i Lleida (1%), mentre que el descens va ser més suau a Barcelona, del 0,5%. A Girona, el descens de l'IPC ha vingut motivat per la caiguda en el preu dels subministraments de la llar (8,3%) i dels carburants (7,5%).