Simón reconeix el risc de reinfecció però puntualitza que és "molt poc probable"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha reconegut que, a partir de diferents estudis sobre el coronavirus que s'han dut a terme arreu del món, és possible la reinfecció en persones que ja han passat la malaltia, malgrat que ha puntualitzat que aquest extrem és "molt poc probable".

En la conferència de premsa posterior a la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, l'epidemiòleg ha valorat els resultats d'un estudi que es va fer a 1.343 persones a Nova York, en el qual el 99% dels 624 casos de coronavirus confirmats va desenvolupar anticossos, i que contrasta amb l'estudi de seroprevalença d'Espanya, en el qual només el 83% dels positius per PCR ha desenvolupat anticossos.

Això suposaria que entre un 1% i un 7% dels infectats no produeix anticossos tot i haver patit la malaltia, i tornaria a ser vulnerable davant del virus. "Entre quatre milions de casos notificats al món, sempre hi ha marge perquè algun, per alguna raó d'immunosupressió o baixa producció de proteïnes, no hagi desenvolupat la immunitat", ha explicat.

Simón ha sostingut que "les reinfeccions són molt poc probables". "Gran part del que en algun moment es considera reinfecció, després s'ha demostrat que no ho era. Podria passar, però en un percentatge inferior, que pot ser molt compatible amb el d'altres patologies que coneixem. La probabilitat de reinfecció serà fins i tot inferior a l'1%, és molt baixa, però per descomptat existeix", ha admès.

L'epidemiòleg ha argumentat que encara no hi ha estudis científics sòlids que reforcin amb total certesa la reinfecció. "No tenim una informació gaire sòlida. Alguns estudis plantegen la hipòtesi de possibles reinfeccions. L'evidència no acaba de ser gaire clara. No és segur si són reactivacions del virus, persones que simplement no han fet la PCR... No tenim una informació gaire sòlida", ha dit.

En qualsevol cas, admet aquest risc. "Personalment, crec que és possible que algun cas hagi patit reinfecció, que implica que no ha generat prou immunitat per protegir-se", ha assegurat, malgrat que ha afirmat que el fet "que no s'hagin detectat els anticossos amb aquestes proves no implica al cent per cent que no els tinguin".

