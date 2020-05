El comitè de Nissan a Barcelona demana ajuda al Govern central

Els sindicats de Nissan a Barcelona van instar ahir el Govern central a convèncer la multinacional que tancar els seus centres a Catalunya «li sortirà més car que quedar-se», i a jugar la carta de l'expresident de Seat i nou home fort de Renault, Luca de Meo, per salvar els llocs de treball. Després del cop que va suposar dijous la informació publicada pel diari japonès Nikkei que Nissan Motor Ibérica tancarà les seves fàbriques a Barcelona, els sindicats van posat l'accent en el fet que la decisió no és definitiva i que, per tant , encara hi ha marge per actuar.

«La nostra estratègia passa per mantenir la vaga indefinida i pressionar les administracions perquè aconsegueixin que aquesta decisió no es prengui», va assegurar el responsable de les seccions sindicals de CCOO de Nissan, Miguel Ángel Boiza.

Els sindicats estan convençuts que la fàbrica de la Zona Franca -que integra el complex de Nissan a Barcelona al costat dels centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barça- és competitiva i només necessita que se li adjudiqui algun model. Tant CCOO com UGT i Sigen-Usoc insisteixen que ara és el torn de les administracions públiques, especialment el Govern i la Generalitat, per fer arribar a la direcció de Nissan al Japó el missatge que «li sortirà més car anar-se'n que quedar-se».

Per part seva, la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, va assegurar que no li consta que Nissan hagi comunicat al Govern central la seva intenció de tancar la seva planta de Barcelona, una informació que el propi fabricant qualifica de «conjectura». Fonts de l'empresa van reconèixer que estan ultimant l'estratègia a mig termini i que aquesta es donarà a conèixer, previsiblement, el proper 28 de maig, coincidint amb la presentació de resultats.

«Enorme preocupació»

En tot cas, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va assegurar que el possible tancament de la planta de Nissan a Barcelona representa «una enorme preocupació per al Govern i per al país», ja que tindria un impacte de «llarg abast».

Paral·lelament, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, va demanar «no donar per fet» el tancament de la planta barcelonina de Nissan i va prometre que «investigarà a fons» si la companyia ha vulnerat el dret a vaga dels treballadors amb el nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). «No toca abaixar els braços ni donar per fet el tancament a partir de certes notícies quan la pròpia empresa ha dit que no són oficials», va assenyalar el titular de Treball, Afers Socials i Famílies després de reunir-se amb els comitès d'empresa de l'empresa.

Iniciativa a la UE

En aquest context, i a iniciativa d'Espanya, dotze estats membres de la Unió Europea van presentar una Declaració d'Interès Comú en la qual s'assenyala la necessitat urgent d'ajudar a la cadena de valor de l'automoció europea, com a sector estratègic i un dels més castigats per la pandèmia de la covid-19.