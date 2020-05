Espanya ha realitzat gairebé dos milions de proves PCR des de l'inici de l'epidèmia

Un sanitari protegit amb guants sosté un mostra per realitzar una prova de PCR

Espanya ha realitzat prop de 2 milions de proves PCR des que va començar l'epidèmia per COVID19. Concretament, les Comunitats Autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que, fins al 14 de maig, han dut a terme un total d'1.919.411 proves diagnòstiques PCR.



En els últims set dies, les Comunitats Autònomes han augmentat la seva capacitat per a efectuar aquest tipus de proves diagnòstiques en un 18%. A més, la taxa de PCR realitzades fins a aquesta data ha crescut fins a situar-se en 40,75 per cada 1.000 habitants.





Al costat de les proves diagnòstiques PCR practicades, les Comunitats Autònomes notifiquen que, la qual cosa suposa una taxa de 23,75 per cada 1.000 habitants i un increment del 33% respecte a la setmana anterior. En el cas de Balears, aquesta estadística inclou test serològics d'AC.En total, des de l'inici de l'epidèmia,diagnòstiques de COVID-19.