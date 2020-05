El govern espanyol amplia quinze dies més la caducitat de les ITV

El govern espanyol ha ampliat quinze dies més la caducitat dels certificats d'ITV que havien de passar la inspecció durant l'estat d'alarma. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte una ordre que amplia la pròrroga de validesa del certificat en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma.

Aquest termini se suma a la pròrroga de trenta dies naturals que ja s'havia establert en una normativa anterior. Tot i això, en el moment de passar la ITV es prendrà com a referència la data de validesa que consta a la targeta i no computarà, "en cap cas", la pròrroga dels certificats concedia com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Així, aquells vehicles que havien de passar la inspecció entre el 14 i el 20 de març, tenen una pròrroga de 30 dies naturals i quinze d'addicionals. En el cas de vehicles que ho havien de fer entre el 21 i el 27 de març, l'ampliació és de 30 dies més dos períodes de 15 quinzes, trenta dies i tres períodes de 15 dies per als que ho havien de fer entre el 28 de març i el 3 d'abril i així successivament.

D'altra banda, l'ordre del BOE concreta que aquests períodes no s'aplicaran als certificats d'inspecció dels vehicles agrícoles destinats a tasques del camp, que es prorrogarà fins al 10 de novembre del 2020.