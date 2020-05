Sánchez convoca els líders territorials del PSOE per primer cop en dos anys i mig

El president de Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va convocar ahir per primera vegada en els últims dos anys i mig una reunió amb els presidents autonòmics del seu partit i secretaris generals de les diferents federacions, programada per al proper dilluns i que es desenvoluparà per videoconferència. Serà la primera trobada del Consell de Política Federal del des de novembre de 2017, única vegada que s'ha celebrat en aquesta segona etapa de Sánchez com a líder del partit. Hi va haver un altre intent frustrat de reunir-lo a Logronyo al setembre de 2019, però la cita es va cancel·lar com a conseqüència de la gota freda que en aquells dies afectava el sud-est del país.

En els últims dies, el partit ha anat reactivant la seva agenda habitual de reunions, limitada des de la instauració de l'estat d'alarma el passat 14 de març. Dilluns passat, Sánchez va presidir per primera vegada sota l'estat d'alarma i també per videoconferència la reunió de l'Executiva Federal del PSOE, que des del 14 de març només s'havia reunit en una altra ocasió el 20 d'abril, però sense el president del Govern.

En aquesta Executiva, Sánchez va defensar l'acord amb Ciutadans que va permetre la quarta pròrroga de l'estat d'alarma com una oportunitat per ampliar els suports parlamentaris de l'actual Govern de coalició, sense que això signifiqui renunciar a altres socis en els quals s'ha recolzat el Executiu, com és el cas d'ERC, que en l'última votació de la pròrroga va canviar la seva abstenció per un vot en contra, posició que els socialistes estan intentant modificar per atreure de nou la formació republicana.

S'estrenaran en qualitat de presidents autonòmics en aquesta reunió del Consell de Política Federal dels dirigents d'Astúries, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; La Rioja, Concha Andreu; i Canàries, Àngel Víctor Torres, que van accedir als Governs autonòmics després de les eleccions de maig de 2019. En canvi, l'andalusa Susana Díaz participarà en el fòrum com a líder a l'oposició, a diferència de l'últim conclave de «barons» de novembre de 2017.



Presidit per Fernández Vara

El Consell de Política Federal del PSOE és un òrgan que dirigeix l'extremeny Guillermo Fernández Vara, que ocupa també la presidència de la Junta en aquesta comunitat. La reunió es convoca en un moment en què el PSOE ha impulsat la creació d'una comissió parlamentària al Congrés per buscar pactes d'Estat que afavoreixin la reconstrucció social i econòmica del país.