La UE adverteix el Regne Unit que no acceptarà un acord sobre el Brexit «de saldo»

El negociador de la Unió Europea per a la relació futura amb el Regne Unit, Michel Barnier, es va declarar ahir decebut per la manca d'avenços en les qüestions clau de la negociació amb el Regne Unit sobre el marc de la relació futura, al mateix temps que va advertir Londres que no acceptarà un acord «de saldo» que rebaixi les condicions d'accés al mercat únic. «No hi haurà un acord de saldo. Si el Regne Unit vol un acord comercial hi ha una sèrie de condicions vinculades a la nostra sobirania i no serà un país tercer qui vingui a fixar les condicions d'accés al nostre mercat únic», va advertir Barnier en una roda de premsa oferta des de Brussel·les, després de concloure la tercera ronda de negociacions amb el Regne Unit, que es va iniciar dilluns.

Barnier va insistir en la seva compareixença que els resultats després d'aquesta setmana de consultes han estat «decebedors», ja que, tot i alguns «aclariments útils» en qüestions com el comerç de béns o transport, els equips negociadors no han aconseguit «cap avanç» en els assumptes fonamentals per aconseguir un acord.

El negociador europeu va reconèixer «petites obertures» que han permès iniciar el diàleg en matèria pesquera, però va criticar Londres per acudir a aquesta nova ronda telemàtica sense la disposició de tenir una «veritable discussió» en allò referent a la igualtat de condicions en matèria de competència.

Sense un acord «equilibrat» sobre l'accés de la flota europea a les aigües britàniques i un sobre els serveis financers i la igualtat de condicions «no hi haurà cap acord econòmic i comercial», va continuar l'exministre francès, perquè la UE no acceptarà convenis sectorials i només acceptarà un pacte global.



Lluita contra el blanqueig

Tampoc accepta Barnier que els britànics estiguin mostrant «poca ambició» en elements amb menor pes en el marc de la negociació però que són «simbòlicament importants», per exemple en la lluita contra el blanqueig de capitals, les garanties en matèria de protecció de dades personals o comptar amb un mecanisme de consulta amb els parlaments i societat civil.

També el Govern britànic va concloure la ronda de negociació amb l'opinió que no s'han produït avenços rellevants tot i la falta de calendari, però va atribuir a la delegació europea haver presentat, en paraules del negociador del Regne Unit, David Frost, a la tercera ronda «noves i desequilibrades» propostes.

El ministre britànic va assenyalar que l'acord comercial amb la UE podria tancar-se «sense grans dificultats» en el temps previst abans de finals d'any, però «el principal obstacle és la insistència de la UE d'incloure una sèrie de noves i desequilibrades propostes» que suposarien «lligar» el Regne Unit a «les lleis o estàndards» comunitaris o «determinar els nostres règims legals domèstics, d'una forma que no té precedents en els acords de lliure comerç i que no està prevista en la Declaració Política».

El negociador de Londres va fer al·lusió especial a la pesca, criticant que «la Unió Europea segueix insistint en acords de caladors i accés a les aigües de pesca britàniques en una manera que és incompatible amb el nostre futur estatus com a estat costaner independent».