Ábalos confia a obtenir finalment prou suports per aprovar la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma: "És de sentit comú"

El ministre de Transports i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha confiat a obtenir dimecres prou suports per aprovar la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes. "Estem convençuts que al final tindrem aquest suport. És de sentit comú i és de necessitat", ha dit aquest dilluns al matí en una entrevista a 'TVE', sobre les negociacions amb grups com ERC o Cs. Ábalos ha argumentat que l'última pròrroga de l'estat d'alarma "hauria de suscitar màxim consens" entre els grups polítics i ha defensat que és la fórmula legal adequada per seguir restringint la mobilitat. A banda, el ministre de Transports ha criticat l'actitud el govern de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso, i l'ha acusat de "polititzar" la crisi sanitària.

Ábalos ha defensat que Madrid no hagi passat a la fase 1 perquè va ser "l'epicentre de la pandèmia" i, per tant, no pot avançar tan de pressa com altres zones de l'Estat espanyol. Segons el ministre, demanar avançar respon a "un criteri polític" i ha contraposat la posició madrilenya amb la de Barcelona.

"Barcelona no planteja aquest problema", ha afirmat. "Un governant responsable ha d'estar pensant en com millorar les coses i no en empitjorar-les", ha dit Ábalos, que ha censurat les manifestacions al barri de Salamanca de Madrid sense mantenir les distàncies de seguretat amb l'objectiu "d'enderrocar un govern".

