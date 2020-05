Ayuso acusa el govern de prendre «decisions absolutament arbitràries» i «improvisadíssimes»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el govern espanyol de prendre "decisions absolutament arbitràries" i "improvisadíssimes" pel que fa a la gestió de la pandèmia de coronavirus i el desconfinament de la població. En una entrevista amb Telecinco, ha explicat que l'executiu madrileny seguirà demanant passar a la fase 1 "aquesta mateixa setmana" i ha carregat contra el disseny de la desescalada aprovada per l'Estat. Per exemple, ha lamentat que no es permeti l'obertura a Madrid dels centres comercials, que són "motors econòmics" on es pot garantir la distància social, ha dit. "Per una decisió no documentada i que no sé qui l'ha presa, més de 1.000 famílies cada dia a Madrid se'n van a l'atur", ha advertit.

"Si s'atura Madrid, s'atura Espanya. Som una locomotora que arrossega i ajuda la resta", ha avisat Ayuso, que ha garantit que no demanaria passar a la fase 1 "si pensés que posaria en perill la gent de Madrid". La presidenta madrilenya ha criticat que "no hi ha cap altra capital a la Unió Europea que estigui bloquejada com Madrid" i ha proposat "flexibilitzar horaris" i "prendre precaucions" de cara al desconfinament.

Segons ha dit, el govern espanyol té Madrid "en el punt de mira per molts motius" i no entén "l'estil de vida molt diferent" i "divertit" que tenen els madrilenys". "Sempre ens han vist com si fóssim rics als qui no ens importa res i no és així", ha afirmat. Per això, ha acusat La Moncloa de voler "estigmatitzar" els ciutadans del barri de Salamanca de la capital espanyola que es van manifestar al carrer contra la gestió del govern espanyol "titllant-los de rics". "Estan intentant crear una guerra de classes", ha asseverat.

"El govern espanyol, amb els seus portaveus, va llançant calúmnies contra la Comunitat de Madrid i contra mi com si fóssim tercermundistes i no estiguéssim preparats", s'ha queixat, i ha aprofitat per demanar que s'informi la població sobre com prevenir contagis en lloc de fer campanyes propagandístiques. "Han destinat diners de tots els ciutadans a campanyes polítiques, per dir als ciutadans que 'tots junts'. Destina aquests diners a dir-los com s'han de protegir del covid-19, a dir a les persones grans on són els perills", ha proposat.

