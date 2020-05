Desallotgen i precinten un bar per sobrepassar l'aforament: 112 persones ocupaven 35 taules

Durant la fase 1 de la desescalada està permesa l'obertura de terrasses dels bars, limitada a la meitat del seu aforament habitual i vigilant l'estricte compliment de les normes sanitàries, entre elles, la més bàsica: la distància de seguretat. Una cosa que no es va complir en un bar de Múrcia, els clients, excessius tant en nombre com en la distància, van contemplar com fins a cinc cotxes patrulla de la Policia Local es mobilitzaven al lloc dels fets on, després de comprovar que s'incomplien les esmentades normatives, van procedir al desallotjament de la terrassa.

En concret, 112 persones ocupaven 35 taules a la terrassa del local. Els agents de Policia van comprovar que s'excedia el nombre de clients permès. Una desena d'agents es van donar cita al local, que van procedir a desallotjar i després precintar. A més, el propietari va ser sancionat.