Espanya registra 59 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 28 menys que diumenge, amb unes xifres que continuen a la baixa també en nombre de nous positius confirmats. De diumenge a dilluns se n'han notificat 285 de nous, 136 menys que fa un dia (421). Catalunya n'acumula 85, seguida de Castella i Lleó, amb 42, i de Castella-la Manxa i Navarra, amb 30 cadascuna. També hi ha hagut 172 noves hospitalitzacions, 155 menys que diumenge (327) i 15 ingressos en UCI, 13 menys que ahir i la majoria (10) s'han produït a Madrid. En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 27.709 defuncions per la covid-19 i 231.606 positius testats.

59 morts per coronavirus i 285 nous positius testats. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat que s'han ajustat amb les CCAA, en l'últim dia s'han produït 28 defuncions menys que diumenge (87) i 136 casos confirmats menys que ahir (421). Del total de morts, Madrid n'acumula 16, Catalunya, 12 i Castella i Lleó, 12. Hi ha vuit comunitats autònomes sense cap defunció i set en tenen menys de sis.

Pel que fa al nombre de positius, dels 285, 85 es concentren a Catalunya. Castella i Lleó n'ha registrat 42 i Castella-la Manxa i Navarra, 30 cadascuna. Madrid n'ha registrat 5 i hi ha 12 comunitats que n'han registrat entre 0 i 10.

En les últimes hores, hi ha hagut 172 noves hospitalitzacions, 56 de les quals a Madrid. Castella i Lleó, n'ha registrat 27, Catalunya, 21 i Astúries, 17. En total des que va començar la pandèmia, 125.233 han requerit ingrés hospitalari. Pel que fa a les UCI, en l'últim dia n'hi ha hagut 15. La majoria (10) a la comunitat de Madrid. En 13 comunitats (entre elles Catalunya) no hi ha hagut cap nova entrada en Unitats de Cures Intensives.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 231.606 positius testats i 27.709 defuncions per la covid-19.

Reducció de terminis



El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que la tendència és molt bona i que la transmissió del virus "és molt baixa" en certs territoris. En aquest sentit, ha explicat que des d'avui s'analitzen noves dades i de manera diferent. L'objectiu, ha dit, és anar alliberant a les CCAA de lliurar informació agregada i centrar-se, sobretot, en la informació relacionada amb el risc de transmissió i en "detectar els casos actius, que puguin generar infeccions".

Simón ha explicat que el nou sistema ha permès, per exemple, reduir el temps entre l'inici de símptomes i el diagnòstic fins als quatre dies (abans estava entre els 7 i els 17) i també el temps que passa entre l'inici de símptomes i la comunicació al centre sanitari: "Ara és de tres dies, quan abans era de sis de mitjana".

Les dades també permeten veure que la letalitat ha passat de l'11% entre el 23 i el 29 de març a menys del 2%, entre el 27 d'abril i el 3 de maig. "A mesura que ha evolucionat la malaltia, hem après a tractar-la millor i també hem passat d'una saturació a una situació més adequada als hospitals", ha dit.