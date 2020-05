La Xina assegura que té tres vacunes en la fase 2 d'assajos clínics

El cap de la Comissió Municipal de Ciència i Tecnologia de Pequín, Xu Qiang, ha explicat que hi ha tres vacunes que han entrat en la fase 2 d'assajos clínics a la capital xinesa.

Xu ha destacat que la capital xinesa ha organitzat 21 projectes de ciència i tecnologia en resposta a l'epidèmia de el nou coronavirus, segons recull l'agència de notícies oficial, Xinhua.

Així, cinc productes nous han estat aprovats per a assajos clínics i tots han ingressat a la fase II d'estudis clínics, ha explicat Xu en la seva roda de premsa diària sobre el coronavirus.

El pla triennal d'acció per enfortir el sistema de gestió d'emergències per a la seguretat de la salut pública a la capital (2020-2022) inclou a més mecanismes per a la prevenció, la pràctica clínica, la investigació científica, el tractament i l'aprovació de projectes d'emergència.

Beijing accelerarà la investigació i el desenvolupament de reactius de diagnòstic, medicaments, vacunes i equip mèdic i donarà suport als fabricants de productes farmacèutics i de vacunes per millorar la seva capacitat per satisfer les demandes. A més millorarà el disseny dels laboratoris de bioseguretat de nivell 3.

A més la ciutat treballa per reforçar el suport a les noves tecnologies, com ara macrodades, intel·ligència artificial, 5G i internet de les coses, en el monitoratge i anàlisi d'epidèmies, rastreig, prevenció, control i tractament de virus.

