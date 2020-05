Podem defensa els escarnis de «gent humil» per sobre dels de «pijos» i «nazis»

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha demanat aquest dimarts a les autoritats que actuïn per evitar concentracions com la que va tenir lloc aquest dilluns davant de l'habitatge de José Luis Ábalos, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, perquè "una cosa és el dret de manifestació" i els escarnis de "gent humil a la qual li han tret la casa", i "una altra molt diferent" és una protesta de "pijos benestants i mal educats i algun simpàtic neonazi".



"Una cosa és el dret de manifestació i una altra molt diferent és que fakeperiodistas d'ultradreta manin a pijos mal educats i agressius a intimidar i assetjar a la teva dona i la teva filla. El que no entenc és per què no actuen les autoritats", s'ha preguntat en un missatge a Twitter, recollit per Europa Press.





Como veo que hay erratas en algunos titulares:



Escrache: Concentración de gente humilde a la que le han quitado la casa y dejado en la ruina una panda de ladrones de cuello blanco.



Lo de anoche: Concentración de pijos pudientes y maleducados y algún que otro simpático neonazi. — ????? ??????Q?? ???? (@pnique) May 19, 2020

Todo mi apoyo al Ministro @abalosmeco. Una cosa es el derecho de manifestación y otra muy distinta es que fakeperiodistas de ultraderecha manden a pijos maleducados y agresivos a intimidar y acosar a tu esposa y a tu hija. Lo que no entiendo es por qué no actúan las autoridades. — ????? ??????Q?? ???? (@pnique) May 19, 2020

El ir a por la familia de la persona a la que quieres amedrentar es un clásico de la mafia. La gente de @PODEMOS lo hemos sufrido desde el principio. Hoy mismo el tabloide de Pedro J explica que anda buscando dónde vivo para luego enviar sicarios mediáticos a acosar a mi familia. — ????? ??????Q?? ???? (@pnique) May 19, 2020

Iglesias, preocupat

Així mateix, Echenique ha afirmat en un altre missatge que "anar per la família de la persona a la qual vols acovardir és un clàssic de la màfia".", ha assegurat.I sobre el terme escarni, el dirigent de Podem ha volgut explicar en un altre tuit, i davant les", que perquè una concentració davant de la casa d'un polític pugui ser anomenada així, ha d'estar protagonitzada per "gent humil a la qual li han tret la casa", i no per" pijos benestants i mal educats"."Escarni: Concentració de gent humil a la qual li han tret la casa i deixat en la ruïna una trepa de lladres de coll blanc. Això d'ahir a la nit: Concentració de pijos benestants i mal educats i algun que un altre simpàtic neonazi.Els anomenats escarnis són una forma de protesta contra persones concretes que es realitzen habitualment davant dels seus domicilis, quea partir del 2013, quan va iniciar una campanya per assenyalar a determinats polítics i figures públiques que consideraven responsables dels desnonaments, com per exemple, la llavors vicepresidenta de Govern de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.El vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem,ha expressat aquest dimarts la seva preocupació perquè es generalitzi la crispació que ha portat a alguns a manifestar davant de casa o la del ministre Ábalos i ha alertat: "Això se sap on comença però no on acaba".En una entrevista a La Sexta, Iglesias s'ha pronunciat en aquests termes preguntat sobre la protesta ahir davant de la casa del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i la del cap de setmana en el domicili que Iglesias comparteix amb la ministra Irene Montero.i ha demanat que el dret a la manifestació es protegeixi "però evitant situacions de crispació que ningú desitgem".Perquè, segons la seva opinió, seria un error que la gent entengués que la forma de protestar és anar a casa o a la de "Ayuso, Abascal, o Espinosa dels Monteros"."El problema és que això es pot generalitzar i això acabarà ocorrent a altres líders polítics. Avui és gent de dretes manifestant-se en la porta de casa meva. Demà serà gent d'esquerres manifestant-davant de l'apartament d'Ayuso, de la casa dels Espinosa dels Monteros, de la casa d'Abascal ... ", ha avisat Iglesias, que creu que també podrien patir situacions com aquests periodistes o líders d'opinió.No obstant això, preguntat sobre que ell defensava que la legitimitat de les protestes en els seus inicis, ha aclarit: "Jo mai he defensat que vagin a la casa de ningú. Una altra cosa és que quan un té un càrrec públic ha d'assumir que la gent pugui protestar, o que et puguin dir alguna cosa pel carrer o que vagin a la seu del teu ministeri o del teu partit o al lloc on treballes".ha afegit Iglesias, que no obstant això ha alertat que la crispació generalitzada no és bona.D'altra banda, pel que fa a la tercera assemblea ciutadana de Podem que acaba aquest dijous i en què Esglésies revalidarà el seu càrrec com a secretari general, ha confirmat que la proposta serà la d'"Porto menys temps que Sánchez, que Abascal o que Arrimadas", ha assegurat Iglesias, que, assegura, no estarà "tota la vida" en política però ha dit que el temps que estigui "ho hauran de decidir els inscrits"."Cal estar a disposició", ha indicat Iglesias, que ha dit que ell és professor i que en el seu cas personal no es veu dedicant-se "tota la vida a la política, ni de bon tros".Això no obstant, ha dit que acabar amb les limitacions de mandats en Podem permetrà "companys que són a la trentena o la vintena" tenir l'oportunitat "de posar-se al capdavant d'aquest projecte quan toqui".