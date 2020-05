El Govern aprovarà la renda mínima vital a finals de mes

l Govern espanyol aprovarà l'ingrés mínim vital en l'últim Consell de Ministres d'aquest mes de maig i el podran començar a cobrar unes 100.000 llars vulnerables, segons va confirmar ahir el Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

En una entrevista a RNE, el ministre va garantir que la renda mínima no patirà «més retards» i, encara que no va concretar quan podrà començar a cobrar-se, va assegurar que el Govern treballa per poder identificar «amb bastanta rapidesa» les primeres llars que podrien beneficiar-se de la mesura, que suposarà una despesa d'entre 3.000 i 3.500 milions d'euros. «Des del moment en què s'aprovi el reial decret, es podrà sol·licitar l'ingrés mínim vital i es reconeixerà el dret a partir d'aquesta circumstància», va indicar Escrivá.

«Estem fent un esforç a partir del coneixement que tenim de llars que poden complir les condicions i veient la possibilitat de fer d'ofici un reconeixement de partides que permetin arrencar amb un nombre important de famílies que després puguin sol·licitar-lo», va explicar el ministre.

Precisament, el vice-president segon del Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, havia sol·licitat una renda mínima pont durant l'estat d'alarma fins que pogués aprovar-se la mesura definitiva, una proposta que va ser descartada pel titular d'Inclusió, que ha defensat sempre la posada en marxa de la mesura permanent, encara que s'endarrerís la seva aprovació.

Escrivá va explicar que la identificació de les 100.000 primeres llars que podran beneficiar-se de l'ingrés mínim vital no es farà de manera immediata però sí «amb bastanta rapidesa», i va confirmar que la mesura podria arribar fins al milió de llars.

La renda mínima, segons va indicar el ministre, es cobrarà «mensualment» i «hi haurà un test sobre el patrimoni net agregat» en el qual es valoraran «tots els actius, menys els deutes i excloent-ne l'habitatge habitual». Escrivá no va concretar, no obstant això, els nivells de renda màxims per sol·licitar la prestació, ja que dependrà de la tipologia de les llars, de si hi ha nens i de si es tracta de famílies monoparentals.

El ministre va reconèixer la necessitat de posar en marxa una mesura d'aquestes característiques però va insistir en la complexitat de fer-ho i «evitar situacions indesitjables i de llars que se'n vulguin aprofitar». «És un procés complex que no s'improvisa en 15 dies», va afegir. Així mateix, va indicar que serà l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui s'encarregarà de controlar el compliment de les condicions per a beneficiar-se de la renda mínima.

En relació amb la possibilitat que la prestació en la qual treballa el Govern sigui compatible amb el cobrament d'altres ajudes, va indicar que «l'ingrés vital serà el mínim i es podrà completar amb altres rendes subsidiàries». Finalment, Escrivá va reconèixer la preocupació del Govern per les cues de persones als menjadors socials amb motiu de la pandèmia.