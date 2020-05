El Govern pacta amb Ciutadans que la nova pròrroga sigui de 15 dies

El Govern ha pactat amb Ciutadans que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, a partir del 24 de maig, sigui només de 15 dies, en lloc del mes que plantejava inicialment l'Executiu, han anunciat fonts governamentals.

El Consell de Ministres ha donat a més llum verda aquest dimarts un nou tram de 20.000 milions d'euros de la línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que va aprovar el Govern per garantir la liquiditat d'empreses i autònoms, segons ha anunciat aquest cap de setmana el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez. A més, s'espera que el Consell anunciï els detalls de la seva petició de pròrroga de l'estat d'alarma, amb atenció especial al termini en què se sol·licitarà.

Aquesta nova línia d'avals de l'ICO, per import de 20.000 milions, és la quarta que aprova el Govern, amb el que l'import conjunt s'eleva a 84.500 milions sobre el total de 100.000 milions que va aprovar el Govern.

Aquest tercer tram de la línia ICO estava destinat a la concessió de crèdits i el 50% de l'import total era per assegurar el finançament de pimes i autònoms, mentre que el 50% restant anava destinat a les empreses. Les línies d'avals són gestionades per l'ICO, en col·laboració amb les entitats financeres, les quals assumeixen el cost de l'aval, que se situa en un rang d'entre 20 i 120 punts bàsics.

L'únic requisit per accedir a aquesta garantia és que els sol·licitants no estiguin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

Fins al passat 13 de maig l'ICO havia registrat 371.070 operacions per un import de 36.291.000 d'euros, i un flux de crèdit canalitzat de 47.751.000 d'euros. D'aquestes xifres, pimes i autònoms han rebut 364.213 operacions per import de 25.277.000 d'euros i un finançament canalitzada de 31.659.000 d'euros.



Llum verda a la llei de Canvi Climàtic

D'altra banda, el Govern vol assolir la neutralitat climàtica d'Espanya d'aquí a 2050, una data en la qual a més el sistema elèctric ha de ser cent per cent renovable, per al que es faran uns passos intermedis com aconseguir una rebaixa de les emissions de diòxid de carboni (CO2) de l'20% respecte al 1990, segons consta en l'avantprojecte de llei de canvi climàtic del govern

