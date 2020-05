Bargalló descarta noves contractacions de docents per a la reobertura de centres al juny i ho centra al setembre

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat noves contractacions de docents per a la reobertura de centres al juny i ho ha centrat en setembre. En roda de premsa telemàtica, Bargalló ha dit que l'activitat què s'ha de fer amb l'entrada en fase 2 dels centres es pot assumir amb el personal actual i ha garantit que el fet d'haver de mantenir la docència telemàtica no suposarà una "doble càrrega". De cara al setembre sí es podria contractar personal però no ha concretat xifres perquè cal saber el nombre d'alumnes a cada centre i els espais de què disposen, per conèixer el número de grups finals. De cara al setembre, ha avisat que s'estarà en "emergència educativa" i que començarà un curs "inèdit" on caldrà la "cessió" d'espais.

El conseller ha explicat que durant el juny les direccions del centre hauran de fer els seus plans sobre en quines condicions es troben per complir les indicacions que els farà arribar Educació la primera setmana del juny en quant a espais i professorat. Així, cada centre haurà de dir de quants espais disposa per acollir fins a 13 alumnes a infantil i primària i fins a 15 a secundària.

Un cop disposi d'aquesta informació, Educació –que treballarà durant tot el juliol i l'agost segons ha dit el conseller- sabrà quins espais més enllà de l'àmbit educatiu es necessiten per acollir tots els alumnes. Bargalló ha assegurat que la prioritat és que tots els alumnes puguin fer classes presencials a partir del setembre i per això caldrà fer "cessió" d'espais de l'entorn dels centre que no són educatius i que poden ser privats. "Hem de tenir com a prioritat que tots els alumnes puguin anar cada dia al seu centre, en algun cas entendrem el seu centre més enllà del que és ara", ha manifestat.

En aquest sentit, ha manifestat que fins que no finalitzi la preinscripció i la matrícula i es tingui aquesta informació sobre els espais no se sabrà fins a quin punt es necessitaran nous docents. Per això, ha afirmat que durant el juny es cobriran les baixes que hi hagi però no es contractarà nou professorat sinó que aquesta contractació es farà de cara al setembre. Bargalló ho ha justificat assegurant que al juny no hi haurà un volum d'activitat presencial tan gran com per no poder assumir-ho i que els docents que per qüestions de salut no és recomanable que facin activitat presencial no l'hauran de fer.

Sobre aquests docents que puguin ser col·lectius de risc, les direccions hauran d'informar també a Educació sobre quina és la seva situació i passar les proves mèdiques que determinin les autoritats sanitàries per decidir si poden exercir la docència presencial o no en el nou curs.

Amb tot això, Bargalló ha dit que ara per ara no es pot afirmar que caldrà doblar el nombre de docents. "Entre la pública i la concertada són 130.000 professors, doblar voldria tenir 260.000. No ha doblat la sanitat el seu personal amb emergència sanitària", ha valorat.

Sobre les mesures de protecció, ha indicat que no cal que el professorat porti mascareta "excepte quan interactua amb l'alumne" i les indicacions es faran sempre seguint les autoritats sanitàries. En tot cas, les mesures conncretes s'estaven negociant també aquest dimecres en el marc de la comissió paritària de salut amb els sindicats.

Pel que fa als alumnes, ha afirmat que "no seria estrany alguna actuació" en aquells centres en que no es demani documentació sobre la vacunació i estat de salut. El conseller ha afirmat que la salut de personal i alumnes és una prioritat en tot moment.



Al juny, centres oberts per atencions puntuals

Bargalló ha volgut deixar clar que els centres educatius obriran aquest curs a mesura que es vagi entrant en fase 2 però que el que s'hi farà a dins no seran classes habituals sinó atencions puntuals i concretes segons cada etapa educativa.

A primària, la prioritat seran els alumnes de sisè que finalitzen etapa educativa, a qui se'ls farà un "acompanyament". Pel que fa l'atenció personalitzada per a alumnes en situació de vulnerabilitat, ha concretat que seran els centres els que "hauran de determinar quins són". Ha obert la porta també a poder fer activitats en "petits grups" si així es considera necessari.

A secundària, la ràtio s'ampliarà a fins a 15 alumnes per als que acaben etapa o s'han de preparar la selectivitat. Per aquests últims, els centres oferiran servei fins a la realització dels exàmens, previstos del 7 al 10 de juliol, i també es pot preveure fer activitats grupals si es considera oportú.

Pel que fa les escoles d'educació especial, ha avançat que probablement s'hagi de fer una proposta "gairebé centre per centre" o fins i tot "alumne per alumne", tenint en compte les especificitats d'aquests.

Al juny no hi haurà servei de menjador, mentre que de cara al setembre sí l'ha garantit però en condicions especials. En aquest sentit, ha explicat que s'hauran de fer "diferents torns" i amb circuits d'entrada i sortida diferents. També ha obert la porta a fer torns de l'hora d'esbarjo en aquells centres que no es puguin complir les distàncies de seguretat.



Alerta als centres de màxima complexitat

Bargalló ha explicat també que fins aquest dimecres s'havien registrat 120.000 preinscripcions telemàtiques de les 140.000 previstes, per tant més del 80% s'han fet per via telemàtica. Tot i això, ha expressat la seva preocupació perquè han detectat un gruix d'alumnes vulnerables que no s'ha preinscrit de cap de les dues maneres. Per això, ha afirmat que no hi haurà inconvenient en ampliar el termini per aquestes famílies .

Ha afegit també que aquests centres d'alta complexitat tindran un "treball específic" pel que fa als espasi necessaris per poder fer la docència presencial, ja que acostumen a ser centres amb tots els espais buits i amb manca d'espais en el seu entorn immediat.

De cara al setembre, també ha afirmat que caldrà garantir la connectivitat de tot l'alumnat "per si en algun moment" s'ha de tancar algun centre o confinar algun territori.

Bargalló ha reconegut que l'obertura al juny serà "un primer tast" del que passarà amb l'inici del nou curs al setembre.

Per últim, ha defensat que no ha presentat el pla fins aquest dijous ja que les indicacions sanitàries per part de l'Estat es van rebre el passat dijous i aquest dimecres l'ha aprovat el Procicat. El conseller ha defensat "no explicar cap document que no estigui aprovat" i ha assegurat que els centres disposen ara de temps per preparar-se.

