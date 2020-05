Casado diu que Sánchez deixa «un erm» i Abascal veu un Govern «criminal»

El líder de PP, Pablo Casado, ha culpat aquest dimecres al Ple de Congrés a el cap de l'Executiu d'haver "fracassat" en la gestió de la crisi del coronavirus, deixant un "erm" i li ha advertit que només seva és la responsabilitat . Després apel·lar a l'Espanya dels balcons que es vol aixecar, li ha sol·licitat "canviar el rumb per evitar el naufragi" després d'haver "sobrepassat els límits en un abús insostenible de l'excepcionalitat constitucional".

"Després de dos mesos atorgant-li els màxims poders que mai s'havien donat des de l'oposició a el Govern, el seu balanç de gestió d'aquesta crisi és un erm. I seva tota la responsabilitat perquè no ha volgut comptar amb ningú en cap moment. Per això es li recordarà i la història, al contrari del que deia el seu admirat Castro, no l'absoldrà ", ha proclamat Casado.

En debat de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, Casado ha recordat que Sánchez és el president de Govern "amb menys suport electoral de la història de la democràcia" i ha afegit que "potser per aquest deliri de grandesa reclama un estat d'alarma indefinit que limita les llibertats democràtiques dels espanyols ".

No obstant, ha recalcat que hi ha un pla alternatiu i ha afegit que el PP hi va oferir fa dues setmanes. Aquest pla B, ha prosseguit, permet "garantir la salut sense arruïnar" l'economia i vulnerar les llibertats.

Casado ha afirmat que la crisi del Covid-19 ha "desbordat" a Govern, que ha estat "sempre per darrere dels esdeveniments, prenent les mesures equivocades i mentint sobre les seves conseqüències".

"Ara va com pollastre sense cap canviant de soci i d'estratègia davant la mirada atònita d'Europa i la indignació d'una majoria d'espanyols als quals ha deixat abandonats", ha emfatitzat.

A més, ha criticat l ' "obsessió" de Sánchez contra Madrid en aquest procés i li ha recriminat se centri en "donar la culpa als altres" per "repartir responsabilitats", cosa que, segons ha dit, el seu partit no consentirà. "No podem prorrogárselos més, seria una irresponsabilitat i no ho anem a cometre. Fins aquí hem pogut arribar", ha advertit.

Casado ha afirmat que el president de Govern és "inacapaz de protegir als espanyols més que amb aquesta brutal reclusió de l'esatdo d'alarma". "Pretén que triem entre vostè o el caos, però és impossible perquè el caos és vostè", ha asseverat, per etzibar-li: "El seu pla ha estat un fracàs".



Condemna dels escarnis

A més, Casado ha condemnat els escraches a dirigents polítics com el vicepresident Pablo Iglesias o el ministre José Luis Ábalos en els seus domicilis, encara que els qui ara els pateixen els consideressin en el passat "xarop democràtic", expressió utilitzada en 2013 pel líder de Podem.

El líder de l'PP ha assenyalat que "hi ha línies vermelles que no es poden sobrepassar, com la intimidació, més encara en l'àmbit familiar". I ha recordat que el que era "xarop democràtic" ara és denunciat pels qui els pateixen i ha advertit que no es plantegi respondre a aquests actes "des dels ressorts de poder", perquè seria "més greu".



Abascal carrega contra una gestió "criminal"

Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, ha cridat aquest dimecres als ciutadans a protestar contra el Govern, a què considera culpable de "milers" de morts i haver provocat també la ruïna de "milions" de ciutadans amb la seva gestió "criminal" de la crisi de l'coronavirus; tot això amb el suport de Ciutadans, a què ha retret la seva "equidistància" com "frontissa" d'un Executiu "lliberticida".

"Vostès són culpables", ha deixat anar Abascal a la bancada de Govern durant el debat al Congrés per a una nova pròrroga de l'estat d'alarma. El líder de Vox ha comparat a l'Executiu amb un conductor que atropella un vianant per anar mirant la seva agenda: "Vostès anaven conduint Espanya mirant la seva agenda ideològica i han provocat la mort de milers dels nostres compatriotes", ha acusat.

De fet, Abascal ha xifrat els morts en 50.000, enfront dels 27.000 que apunten les xifres oficials, i ha assegurat que el Govern podria haver evitat moltes d'aquestes morts si hagués reaccionat a temps.



Echenique, a Casado: "Vota pel contagi massiu"

D'altra banda, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha assegurat aquest dimecres que hi hauria "desenes de milers de morts addicionals" si Pablo Casado hagués governat a Espanya amb el model de la presidenta madrilenya i li ha etzibat que votarà pel "contagi massiu i el rebrot segur a crit de llibertat".

En la seva intervenció en el ple de Congrés que debat aquest dimecres la pròrroga de l'estat d'alarma per altres 15 dies, Echenique ha qüestionat que el líder del PP hagi triat com el seu exemple a seguir a Isabel Díaz Ayuso, quan la Comunitat de Madrid -ha dit- "té els pitjors indicadors epidemiològics de tot Espanya".

Echenique ha fet un repàs a les polèmiques en què s'ha vist embolicada Ayuso i ha dit que si Casat hagués governat a Espanya, potser tots els nens haurien menjat pizza o s'haurien animat les manifestacions als carrers contra el Govern, en ple estat d'alarma.

"I l'olor de corrupció no estaria emanant de la Porta del Sol sinó des de la Moncloa", ha afegit Echenique després de fer referència a l'apartament de luxe en el qual la presidenta madrilenya passa el confinament, propietat de l'empresari Kike Sarasola.

Echenique considera que ja se sap com hauria actuat Casat si hagués estat al Govern en lloc d'Unides Podem i el PSOE i -ha ressenyat- "fa pànic amb només imaginar-ho", perquè, en lloc de triar com a model als seus presidents a Castella i Lleó oa Andalusia, el líder del PP s'ha fixat en la gestió d'Ayuso.

"Si traiem a la Comunitat de Madrid, les dades epidemiològiques d'Espanya milloren bastant", ha incidit Echenique, que ha tret pit de la gestió de Govern. "Estem malament, però encara sort que estem", ha repetit durant la seva intervenció.

Echenique creu que Casado "hauria retardat el confinament per pressions empresarials, mai hauria decretat el tancament de l'activitat no essencial" amb el que tindríem desenes de morts addicionals.

"Votarà pel desconfinament total diumenge, el contagi massiu i el rebrot segur a crit de llibertat", ha lamentat el portaveu de Unides Podem.

