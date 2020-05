El «sí» del PNB i Cs a prorrogar l'estat d'alarma assegura la seva aprovació tot i el «no» de l'independentisme català

El govern espanyol s'assegura l'aprovació de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres al Congrés amb el 'sí' del PNB i de Cs tot i el vot en contra de l'independentisme català. Els sis diputats dels nacionalistes bascs i els deu de la formació liderada per Inés Arrimadas tornen a salvar el decret de l'executiu de Pedro Sánchez, tal com va passar fa dues setmanes amb la quarta petició per allargar-lo. Si no hi ha canvis d'última hora, Sánchez comptarà amb 176 vots a favor (PSOE, Unides Podem, Cs, PNB, Més País, PRC, CC i Terol Existeix) mentre que 164 diputats votaran en contra (PP, Vox, ERC, JxCat, CUP i Compromís). S'abstindran EH Bildu, Navarra Suma, BNG i el diputat d'ERC, que pertany a Sobiranistes, Joan Josep Nuet.

Sánchez perd suports a cada pròrroga i aquesta serà amb la què compti amb menys vots favorables des de l'inici de l'estat d'alarma. En la seva intervenció inicial, el president del govern espanyol ha apel·lat a la "unitat d'acció" i ha defensat que el comandament únic del ministre de Sanitat, Salvador Illa, és per evitar "desordres i divisió".

El diputat de Cs, Edmundo Bal, ha apuntat que el suport de la seva formació a l'estat d'alarma és per "responsabilitat" però ha advertit Sànchez que "no té un nou soci" i li ha reclamat que "compleixi els acords". El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha defensat el 'sí' perquè l'executiu espanyol dona passes "en la bona direcció" amb més "diàleg" i "cogovernança".

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha donat per fet el fracàs de les negociacions dels socialistes amb els republicans. Rufián ha advertit Sánchez que el seu acord amb Cs per la pròrroga de l'estat d'alarma fa saltar pels aires "l'esperit de la investidura", que era "palanca del progressisme i dic de contenció per al feixisme". "Han elegit la dreta, ni més ni menys".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus