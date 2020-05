Espanya registra 95 morts per coronavirus i 416 positius

Una professional de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona al laboratori de microbiologia, on es fan les proves PCR per al diagnòstic de la covid-19, malaltia causada pel coronavirus

Una professional de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona al laboratori de microbiologia, on es fan les proves PCR per al diagnòstic de la covid-19, malaltia causada pel coronavirus ACN

Espanya ha registrat 95 noves morts per coronavirus en les últimes 24 hors, 12 més que dimarts, i 416 positius confirmats, 121 més que ahir. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, Catalunya concentra la majoria de defuncions (40) seguida de Madrid, amb 18.

En canvi, la comunitat de Madrid registra el major nombre de nous confirmats (112). En les últimes 24 hores, hi ha hagut 193 noves hospitalitzacions, la majoria (72) a Madrid, i 31 ingressos en UCI, 20 més que ahir. En total, des que va començar la pandèmia per la covid-19 hi ha hagut 27.888 morts per la malaltia i s'han confirmat 232.555 casos.

