El Govern aprova el projecte que fixa el camí cap a la neutralitat d'emissions el 2050

El Govern central va donar llum verd a l'avantprojecte de llei de canvi climàtic en la reunió d'ahir del Consell de Ministres que marca el camí per assolir la neutralitat d'emissions el 2050. El text, que podria patir modificacions en el tràmit parlamentari, planteja que d'aquí al 2030 l'Estat haurà de reduir un 20% les emissions de diòxid de carboni en relació amb les de 1990. A banda, almenys un 70% del sistema elèctric s'haurà de generar amb energia renovable i un 35% del consum final (electricitat i també transport) haurà de ser de renovables. El 2050, el 100% de l'electricitat s'haurà de generar amb energies netes.

Ho va explicar la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en roda de premsa després del Consell de Ministres. «El nostre país està preparat per fer aquest pas», va afirmar, i ho va considerar una «oportunitat fonamental». Ribera va assenyalar que, d'aquesta manera, Espanya «compleix amb les seves obligacions internacionals».»És un moment crucial per al nostre present i futur», va assegurar Ribera, que va remarcar que l'executiu vol «complir amb els més joves». «No podem tornar al model anterior», va assegurar la ministra.

La vicepresidenta quarta va afegir que es tracta d'un «desenvolupament sostenible i inclusiu». Pel que fa al transport, d'aquí a 30 anys el parc de turismes hauria de ser lliure d'emissions directes del diòxid de carboni. L'executiu no prohibeix la comercialització de cotxes contaminants, però, com a pas previ, l'any 2040 els vehicles comercials lleugers nous haurien de tenir zero grams de diòxid de carboni per quilòmetre.

El Govern preveu que la transició ecològica atraurà una inversió de 200.000 milions d'euros entre el 2021 i el 2030 i això generarà entre 250.000 i 350.000 llocs de treball nets l'any. L'efecte en el PIB serà d'un creixement del voltant de l'1,8% el 2030 amb relació a un escenari sense les mesures d'aquest pla (entre 16.500 i 25.700 milions).

Els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars hauran d'introduir en la planificació d'ordenació urbana la implantació de zones de baixes emissions no més tard del 2023, així com accions per afavorir els desplaçaments a peu o en bici i la mobilitat elèctrica.



Nou marc per a les renovables

El text preveu que l'executiu desenvoluparà un nou marc retributiu per a la generació renovable, basat en el reconeixement a llarg termini d'un preu fix per a l'energia, per oferir previsibilitat i estabilitat en els ingressos del sector i fer que es traslladi en una baixada de preus per al consumidor. El nou marc s'atorgarà mitjançant subhastes.

D'altra banda, el text crea la figura del titular d'emmagatzematge com a subjecte del sistema elèctric per afavorir la implantació i desenvolupament d'aquestes tecnologies.