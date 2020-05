La mascareta no serà obligatòria per fer esport

El Govern ha fixat que la utilització de qualsevol mena de mascaretes sigui obligatoria a partir d'aquest dijous a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

No obstant això, hi ha algunes excepcions. El Ministeri de Sanitat ha confirmat a la Cadena Ser que el seu ús no serà obligatori per als que realitzin activitats esportives. "El desenvolupament d'activitats en què, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulta incompatible l'ús de la màscara", assenyalen.

És a dir, la norma, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat, considera que els corredors estan exempts de portar la mascareta mentre realitzen aquesta activitat esportiva.

Entre les excepcions també es compten les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta i persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats.

Així mateix, no estaran obligats a la seva utilització aquells que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

El seu ús tampoc serà obligatori en el desenvolupament d'activitats en què, per la seva pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara com, per exemple, la ingesta d'aliments i begudes. Finalment, aquesta ordre eximeix de la utilització de protecció a les persones que al·ludeixin a causes de força major o a una situació de necessitat.

