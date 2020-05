Els nens de més de sis anys hauran de portar mascareta en els espais públics

El Govern ha fixat que la utilització de qualsevol tipus de mascaretes sigui obligatori a partir d'aquest dijous a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Així ho estableix una ordre signada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, que recull el BOE d'aquest dimecres, en la qual s'especifica que queden exclosos de l'ús de la màscara dels nens menors de sis anys. Això sí, la seva utilització és "recomanable" per als nens d'entre tres i cinc anys.

Entre les excepcions també es compten les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta i persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats.

Així mateix, no estaran obligats a la seva utilització aquells que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

El seu ús tampoc serà obligatori en el desenvolupament d'activitats en què, per la seva pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara com, per exemple, la ingesta d'aliments i begudes. Finalment, aquesta ordre eximeix de la utilització de protecció a les persones que al·ludeixin a causes de força major o a una situació de necessitat.

L'Executiu ha explicat que l'ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària de la Covid-19 està justificat "no només per la seva alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l'emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat".

Així mateix, segons recull l'ordre, cal seguir un principi de precaució que permeti continuar per la senda de la reducció dels casos de contagi de la malaltia a Espanya, principalment quan no es disposa d'altres mesures com la vacunació.

Aquesta decisió arriba després que així ho acordessin aquest dilluns el Govern i les comunitats autònomes durant la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SMS).

D'aquesta manera, a l'ús ja obligatori en el transport públic el seu sumarà ara la utilització obligatòria en espais tancats i en la via pública si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de dos metres.

