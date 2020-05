La pandèmia del coronavirus ja frena les exportacions

Les exportacions gironines es van estancar al març i només van créixer un 0,4% per l'efecte del coronavirus. En concret, les empreses de la província van fer vendes a l'exterior per valor de 496,25 milions d'euros. Si es passa la lupa per sectors, però, les dades evidencien com les càrnies, que van arribar a vendre fins a un 35% més tot i la pandèmia, tapen la davallada que van tenir altres indústries, perquè tant les exportacions de les químiques com les dels fabricants de maquinària es van enfonsar arran de la covid-19. El març no va ser un bon mes per a les exportacions gironines, però la bona arrencada d'any que van tenir fa que, en l'acumulat del trimestre, les vendes a l'exterior hagin crescut un 9% en comparació amb el 2019.

Segons l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, al març les empreses de les comarques gironines van fer vendes a l'exterior per valor de 496,25 milions, només un 0,4% més en comparació amb el mateix període del 2019. El març va marcar un punt d'inflexió, perquè a mitjans de mes va ser quan La Moncloa va decretar l'estat d'alarma per la covid-19 i va començar el confinament. I també va ser el mes en què el virus va impactar de ple damunt l'economia. Tant l'europea com la mundial.

A Girona, però, les dades per sectors evidencien com el coronavirus ha tingut una afectació desigual. D'una banda, durant el mes de març, l'agroalimentari gironí va continuar impulsant exportacions, arribant a créixer fins a un 22% i fent vendes a l'exterior per valor de 240,5 milions. I dins l'agroalimentari, les càrnies continuen tenint una preeminència innegable. Les exportacions d'aquest clúster es van situar en 165,94 milions i van arribar a créixer un 35% més d'un any per l'altre.

Només durant el mes de març, per exemple, les exportacions del sector químic gironines es van enfonsar gairebé un 20% en comparació amb el 2019. I en el cas dels fabricants de maquinària, el descens de vendes encara va ser més important, arribant a ser del 25%. Al març, un i altre sector, respectivament, van fer exportacions per valor de 81,4 i 29,89 milions.



Més vendes a la Xina

Pel que fa a destins, si bé durant el mes de març les exportacions a la Xina van créixer, no va passar el mateix amb d'altres mercats. El tancament de fronteres, el confinament i les mesures que els estats europeus han pres per frenar la covid-19 han provocat que, de retruc, les vendes de les empreses gironines cap a la UE es refredin. Ha passat amb França, Itàlia, Alemanya, Portugal...

Pel que fa a les vendes de Catalunya a l'exterior, van caure al març un 13,2% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se en els 5.570,4 milions d'euros. El mal ritme d'aquell mes també va enfonsar a la baixa les exportacions del conjunt del primer trimestre, que van caure un 3,1% i van suposar 17.415,8 milions d'euros. La tendència també es percep a les dades espanyoles. Al març, Espanya va registrar una caiguda del 14,5% en les exportacions, que van suposar 21.769,2 milions. Al primer trimestre, la davallada del comerç exterior va ser del 3% a Espanya, amb uns resultats de 68.903,9 milions d'euros.