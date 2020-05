El Congrés aprova la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma amb el suport de Cs i el PNB

El Congrés ha donat llum verda a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny gràcies al suport de Cs i del PNB. El govern de coalició (PSOE i Podem) ha aconseguit 177 vots a favor davant dels 162 en contra del PP, Vox, Compromís i el bloc independentista, ERC, JxCat, la CUP. L'executiu també ha comptat amb el suport d'altres formacions com Més País, PRC, CC i Terol Existeix. Hi ha hagut 11 abstencions. EH Bildu, Navarra Suma, NC i el BNG s'han abstingut. El govern de Sánchez tirarà endavant la mesura durant 15 dies més –fins al 7 de juny-, tot i que amb menys adhesions i dures crítiques de l'oposició i de gran part dels seus socis d'investidura.

La sessió ha començat a les nou del matí amb la mateixa escena que s'ha pogut veure en les darreres votacions: un hemicicle pràcticament buit - 304 diputats han demanat el vot telemàtic- i amb diversos dels parlamentaris –entre ells el president Pedro Sánchez- amb mascaretes.

Sánchez ha estat el primer intervenir. Durant el seu discurs, el president ha apel—lat a la unitat d'acció i ha defensat el comandament únic en Sanitat per evitar "desordres i divisió". En aquest sentit, ha insistit que la desescalada no "és una competició entre CCAA" i ha dit que les autonomies aniran recuperant "capacitats".

El president ha defensat la nova pròrroga perquè els ciutadans han aconseguit fer "retrocedir" el virus" i ha dit que "ningú té dret a malgastar el que hem aconseguit entre tots aquestes setmanes de confinament". En aquest sentit, ha insistit que la mesura ha funcionat.

Sánchez també s'ha dirigit a ERC, amb qui ha dit que vol mantenir el diàleg, tot recordant que la "legislatura té quatre anys per endavant" i ha promès a Borràs que intensificarà els contactes amb les CCAA.

"Un forat negre", segons Casado



Al seu torn, el líder del PP, Pablo Casado, ha justificat el seu 'no' perquè seria una "irresponsabilitat" donar suport a un estat d'alarma que, al seu entendre, "és un forat negre per a les llibertats públiques". Casado també criticat durament Sánchez, a qui ha acusat de ser "incapaç de protegir els ciutadans". A més, ha dit que "el balanç dels poders extraordinaris" són les xifres de morts, infectats i persones aturades. "El caos és vostè", ha assegurat Casado. "El seu pla ha estat un fracàs. Tot el que depenia de vostè ha sortit malament", ha opinat.

El líder de Vox, Santiago Abascal, per la seva banda, ha tornat a demanar la dimissió de Sánchez i l'ha acusat d'haver provocat "la mort de milers –de persones- i la ruïna de milions". També ha acusat el president d'aferrar-se a "l'estat d'excepció" per governar a cop de decret des del "matonisme polític".

Les crítiques al PP

El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha criticat la posició del PP i l'ha acusat de votar "pel contagi massiu i el rebrot segur al crit de llibertat". Durant la seva intervenció. Echenique ha celebrat que els populars no governin, tenint en compte que el seu líder té com a "exemple de gestió" la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"L'esperit de la investidura", en entredit



D'altra banda, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha acusat Sánchez de dinamitar "l'esperit de la investidura" amb el pacte amb Cs. "Han escollit la dreta, ni més ni menys", ha dit. Rufián ha defensat el no de la formació a la nova pròrroga i ha dit que "si les esquerres no som capaces de posar-nos d'acord davant la vida, com ho farem amb uns pressupostos?". També li ha recordat a Sánchez que havien posat cinc condicions sobre la taula.

JxCat ho titlla "d'atropellament a l'autogovern"



La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha assegurat durant la seva intervenció que votar a favor de la pròrroga seria "votar a favor de prorrogar l'atropellament de l'autogovern de Catalunya" i que la "nova normalitat" hauria de passar per "la creació d'un estat propi" a Catalunya. En aquest sentit, Borràs ha dit que mentre "el desconfinament avança per fases" l'estat autonòmic "retrocedeix a fases preestatutàries". "Nosaltres hem tornar a proposar la descentralització i vostès han tornat a triar el centralisme", ha afegit.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha denunciat durant la seva intervenció que el govern espanyol manté la mesura amb "lògica autoritària" i "recentralitzadora" i que l'estat d'alarma "no pot passar per sobre dels drets col—lectius dels pobles".

El portaveu de Més País, Íñigo Errejón, que ha donat suport a la mesura, has advertit que són els únics socis d'investidura que hi voten a favor "sense demanar res a canvi" i ha advertit que "el bloc" que la va permetre, "s'està esvaint". En aquest sentit, ha afirmat que la investidura "no era un xec en blanc" i ha instat l'executiu a reconstruir aliances.

Cs adverteix: "No té un nou soci"



Cs, per la seva banda, ha defensat el pacte al que han arribat amb el govern per tirar endavant la pròrroga però ha advertit Sánchez que Ciutadans no és el seu "nou soci" i l'ha instat a complir els acords. També ha defensat que el seu vot és de "responsabilitat" i ha dit que, tenint en compte la situació actual, "s'han de prendre decisions amb el cap i no amb les tripes".

El PNB, que ha anunciat el seu vot afirmatiu durant la intervenció d'Aitor Esteban, ha argumentat que l'executiu està donant asses "en la bona direcció", amb "més diàleg i cogovernança". Malgrat això, ha demanat a Sánchez que no aprofiti la situació per recentralitzar.

Per la seva banda, la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertit Sánchez que si "va per l'esquerra podrà avançar" però que no els trobarà si opta per la dreta. "Triï bé", li ha dit.