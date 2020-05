Biden diu que Trump és un «irresponsable» per automedicar-se

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden va asssegurar ahir que és «totalment irresponsable» que el president nord-americà, Donald Trump, prengui hidroxicloroquina per prevenir un possible contagi per coronavirus.

«És totalment irresponsable», va resoldre Biden, que presumiblement serà el candidat demòcrata a la Casa Blanca en les eleccions previstes per al 3 de novembre. «No hi ha personal mèdic seriós aquí fos que recomani prendre aquest medicament. És contraproduent. No ajudarà», va afegir. A més, Biden va assenyalar que «és com dir que si t'injectes Clorox (un desinfectant) a la sang, tal vegada et curis». «Què està fent», es va preguntar, segons va recollir la cadena de televisió CNN.

Donald Trump va revelar el dilluns que consumia aquest medicament utilitzat habitualment contra la malària després de consultar-lo amb un metge de la Casa Blanca, a pesar que no hi ha estudis suficients sobre la seva eficàcia ni sobre els efectes secundaris que podria generar. El presidents dels Estats Unis va explicar que ho va consultar al metge que li va dir que no l'hi recomanava perquè no havia donat positiu. «Li vaig preguntar què en pensava. Em va dir: 'bé, si vols'. Li vaig dir: 'sí, en vull prendre'», va relatar a la premsa.