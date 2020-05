La delegació del govern espanyol a Madrid permet la manifestació de Vox d'aquest dissabte

La delegació del govern espanyol a Madrid ha donat llum verda a la marxa organitzada aquest dissabte per Vox a Madrid per protestar contra el govern espanyol. La convocatòria crida els ciutadans a manifestar-se a les 12h agafant el seu vehicle fent un recorregut que va de la plaça Cibeles a Colón.

La delegació considera que la documentació que el partit d'ultradreta ha presentat no conté cap error de forma i va avalada per un informe de la conselleria de Sanitat de Madrid que no hi posa objeccions. Madrid acollirà també dissabte una concentració convocada pel Partit Comunista dels Pobles d'Espanya a la Puerta del Sol a la mateixa hora, un cop el Suprem ha anul·lat la prohibició que havia dictat la mateixa delegació del govern espanyol.

La Delegació de Govern a Catalunya, que manté part del seu territori en fase zero com ho està tota la Comunitat de Madrid, ha prohibit les protestes, una d'elles previstes a la ciutat de Girona. Mentre que a Castella-la Manxa, Galícia, Balears i la Rioja sí que s'han autoritzat les marxes .