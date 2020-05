El Govern pacta amb Bildu la derogació íntegra de la reforma laboral del PP

El Govern va pactar ahir amb EH-Bildu derogar «de manera íntegra» la reforma laboral del 2012 aprovada pel PP, amb el compromís que aquesta derogació sigui «efectiva abans de la finalització de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern en matèria econòmica i laboral derivades de la crisi originada per la covid-19». Així ho recull l'acord assolit pel PSOE, Unides Podem i EH-Bildu, difós per la formació de l'esquerra abertzale després d'aprovar el Congrés la pròrroga durant 15 dies més de l'estat d'alarma.

El pacte, que va provocar que EH-Bildu s'abstingués en aquesta votació, també recull la flexibilització de la regla de despesa per a entitats locals, forals i autonòmiques. Així, el document difós recull que aquestes entitats «disposaran de més capacitat de despesa per a polítiques públiques destinades a pal·liar els efectes socials originats per la crisi de la covid-19», que no es computaran en la regla de despesa en el cas de les entitats locals. Així mateix, s'estableix que la capacitat d'endeutament del País Basc i de Navarra «s'establiran exclusivament en funció de les seves respectives situacions financeres».

Per part seva, el president del Partit Popular, Pablo Casado, va carregar contra el Govern de Pedro Sánchez per negociar amb els «proetarres» que dimarts van atacar l'habitatge de la líder socialista al País Basc, Idoia Mendia. «I ho fa a canvi de derogar la reforma laboral que ha creat 3 milions de llocs de treball i que empara els ERTO per a 4 milions de famílies. Espanya no mereix aquest president», va afegir el líder del Partit Popular.

En aquesta línia, la portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, va assegurar que Sánchez «ha entregat» a Bildu la «derogació íntegra» de la reforma laboral a canvi de la seva abstenció en la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus. Álvarez de Toledo també va qüestionar Ciutadans per donar suport amb el vot afirmatiu a la pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies, que va qualificar de «tramposa i lesiva».



ERC avala la derogació

Paral·lelament, el vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès, va anunciar que, després del pacte entre el Govern i EH-Bildu per derogar la reforma laboral de 2012 aprovada pel PP, ERC hi votarà a favor: «És una bona proposta i la votarem». Aragonès va reiterar el compromís del seu partit per derogar aquesta reforma en ser «un dels punts més importants de l'apartat socioeconòmic» del seu programa.