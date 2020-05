El govern rectifica l'acord amb EH Bildu per derogar la reforma laboral del PP

El PSOE ha anunciat a última hora de la nit de dijous una matisació a l'acord amb EH Bildu per derogar la reforma laboral de 2012 aprovada pel PP, perquè aquesta no sigui "íntegra" tal com s'havia anunciat prèviament.

En un comunicat, el partit liderat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, ha aclarit que es derogaran només: la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia; les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-ho arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de la seva vigència i fins a la negociació d'un de nou; i la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials.

Hores abans s'havia anunciat un pacte entre ambdues parts per derogar "de manera íntegra" la reforma laboral, amb el compromís que aquesta derogació sigui "efectiva abans de la finalització de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern en matèria econòmica i laboral derivades de la crisi originada pel Covid-19".