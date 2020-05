Illa espera que «la major part del país» entri en fase 1 «en els pròxims dies»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, espera que "la major part del país" entri en fase 1 "en els propers dies". Durant la seva intervenció al Congrés, Illa ha dit que quan això passi es podrà decretar el dol oficial i que es farà un homenatge als morts quan les condicions ho permetin. Aquest anunci, que no ha detallat, podria incloure Madrid –que portarà als jutjats la denegació del Ministeri- i Barcelona i àrea metropolitana, encara en fase 0. Illa ha insistit que les dades són bones però que cal mantenir la "prudència". El ministre ha reiterat que l'estat d'alarma és "l'única eina" que permet controlar la mobilitat i ha dit que la nova pròrroga serà "diferent". "Profunditzarem en la cogovernança amb les CCAA", ha afegit.

També ha dit que les "mesures d'alleugeriment" implantades no han tingut "impacte en l'evolució de l'epidèmia".

Illa ha recordat que, a hores d'ara, un 70% de la població de l'estat espanyol està ja en fase 1 i que el 30% continua en fase 0, amb mesures d'alleugeriment. També que l'estudi de seroprevalença, ha constatat que no hi ha immunitat de grup i que, com preveia el govern, la transició cap a la nova normalitat s'ha de fer de manera asimètrica i gradual perquè l'afectació als diferents territoris "no és la mateixa".



L'avenç de fases, una anàlisi "conjunta"

D'altra banda i en relació a la desescalada, ha dit que l'avançament de fases es fa mitjançant un anàlisi "conjunt qualitatiu i quantitatiu" i que no només es tenen compte les dades epidemiològiques sinó també altres paràmetres relacionats amb les "característiques de cada territori i del moment". "S'ha d'analitzar de manera global i no aïllada. Això no va de qui arriba abans sinó de fer les coses fer i de no fer passos en fals", ha insistit.



"Cal la col·laboració de la població per evitar rebrots"

El ministre ha volgut llençar un missatge "d'optimisme" però també de "prudència": "Anem pel bon camí però hem de ser responsables". "Encara que haguem construït un tallafocs amb el confinament, l'incendi continua encès i qualsevol cop de vent el poc engegar", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que "per evitar rebrots és necessari comptar amb la col·laboració de la població i estic segur que la ciutadania estarà a l'alçada", ha afegit.

D'altra banda, ha anunciat que la segona onada de l'estudi de seroprevalença ha començat aquest dilluns.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus