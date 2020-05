Les morts diàries per coronavirus a Espanya cauen fins a les 48 defuncions

El nombre de morts diaris per coronavirus a Espanya baixen aquest dijous a 48. Aquest dimecres es van registrar 95 víctimes mortals. En les últimes 24 hores s'han confirmat per PCR 344 contagis. En total han mort 27.940 persones i s'han contagiat 233.037 des del començament de la pandèmia de coronavirus.

Madrid concentra la majoria de defuncions (19), tot i que, segons Sanitat, Catalunya "no ha pogut actualitzar les dades per problemes de validació" i no apareix a les xifres totals. Des que va començar la pandèmia, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 27.940 decessos per la covid-19 i 233.037 casos confirmats per proves PCR.

