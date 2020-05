Sánchez prorroga l'alarma lluny d'Esquerra i enfrontat al PP

ERC es va distanciar encara més ahir del Govern de Pedro Sánchez, amb el seu «no» a la pròrroga de l'estat d'alarma, un vot negatiu que va agrair explícitament el president de la Generalitat, Quim Torra, que va aprofitar per a fer una crida a restablir la unitat independentista.

Sánchez va tornar tornat a aconseguir, durant la votació d'ahir a la tarda al Congrés, els suports necessaris per a prorrogar l'estat d'alarma, però va comprovar com alguns dels socis que van fer possible la seva investidura, com ERC -que ja havia votat en contra de l'anterior pròrroga-, s'allunyen d'ell pel seu pacte amb Ciutadans.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va retreure al president de Govern espanyol que s'hagués endut per davant, «potser ja sense remei», l'«esperit» de la investidura, en pactar la pròrroga de l'estat d'alarma amb Ciutadans i no amb Esquerra. Rufián va demanar a Sánchez que triï quins socis desitja per a avançar per la legislatura: Cs o la formació independentista.

Les condicions d'ERC per a abstenir-se passaven per posar fi al «comandament únic» per a la gestió de la crisi del coronavirus, permetre que la Generalitat recuperés les seves competències per a la desescalada, reprendre els treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya i impulsar mesures socials i de suport als ajuntaments. Tot i això, la direcció d'ERC va afirmar que des del PSOE no havien volgut negociar.

Però malgrat la negativa dels republicans, Sánchez va garantir a ERC que manté els seus compromisos d'investidura, que va tirar endavant amb l'aval dels republicans, i es va comprometre a continuar dialogant al llarg d'aquesta legislatura. La portaveu del PSOE en el Congrés, Adriana Lastra, va demanar a ERC que no s'equivoqui d'adversaris, perquè hi ha quatre anys per a fer polítiques progressistes.

En canvi, qui sí que va aplaudir el vot en contra d'ERC -i també de la seva formació, JxCat- va ser el president de la Generalitat, Quim Torra, que va aprofitar el moment per fer una crida a restablir la unitat independentista. «Vaig demanar el no a la pròrroga de l'estat d'alarma i per això agraeixo a tots els partits independentistes el seu vot, a Congrés espanyol, en defensa dels nostres drets i llibertats. Aquest és el camí: treballar units per a culminar la independència de Catalunya», va recalcar.

Per la seva banda, el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, va defensar la decisió del seu partit de donar suport a una nova pròrroga de l'estat d'alarma a canvi que el Govern hagi acceptat algunes de les seves condicions, i es va mostrar satisfet per les crítiques dels partits independentistes a aquest pacte. «Dóna gust veure a la gent que hem fet enfadar i veure que bé que ho ha fet Ciutadans aquesta vegada, com tantes altres vegades, amb sentit d'Estat i com a partit d'utilitat», va declarar.



Dur enfrontament amb Casado

Més dur va ser el discurs de Pablo Casado (PP), que tal com havia anunciat va votar en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. Casado va acusar Sánchez de practicar un «joc de trilers» en mentir «a tothom», i va subratllar de nou que «la seva solitud parlamentària està coincidint cada vegada més amb la indignació ciutadana». El cap de l'executiu li va replicar tot retraient-li el «no» del PP a la pròrroga de l'estat d'alarma, tot acusant-lo de «dimitir» de la seva responsabilitat com a cap de l'oposició, i va lamentar que només es dediqui a «confrontar» i criticar «tot el que fa el Govern», cosa cosa que, al seu judici, és un «insult a la intel·ligència».

Després de cinc hores de debat sobre la cinquena pròrroga, Casado ha recordar les manifestacions del president del Govern espanyol assegurant que es posaria un «notable» en la gestió de la crisi de la Covid-19. «Mirant als ulls a les gairebé 28.000 famílies que han perdut un ser estimat o als quatre milions d'aturats, els diria que el seu Govern ha gestionat bé aquesta crisi?», li va preguntar.