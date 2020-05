Espanya registra 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores

Espanya ha registrat 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 més que aquest dijous (48) i 446 nous positius confirmats per PCR, 102 més que ahir (344). El Ministeri de Sanitat ha tornat a incloure les dades de Catalunya –que ahir no constaven per problemes de "validació"-, que registra 150 positius i 3 defuncions. El l'últim dia, hi ha hagut 123 noves hospitalitzacions, 17 menys que ahir, i 20 ingressos en UCI, els mateixos que aquest dijous. Madrid és la comunitat que concentra més defuncions, (13), seguida de Castella-la Manxa (10) i l'Aragó (10). En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 28.628 morts per la covid-19 i 234.824 positius confirmats.

56 morts per coronavirus i 446 nous positius per la malaltia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores hi ha hagut 8 morts més que ahir (48) i 102 positius per PCR més que fa un dia (344). La comunitat de Madrid és la que més defuncions concentra (13 de les 56) però n'hi ha 15 que tenen entre 0 i 4 decessos. Catalunya n'ha registrat 3.

Pel que fa a positius, Catalunya n'ha notificat pràcticament un terç del total (150). Sanitat ahir no la va incloure a les dades globals per errors a la validació i avui concreta que ha notificat confirmats de dies previs pendents d'assignació per data de diagnòstic i que, per tant, la sèrie "s'està revisant". El Ministeri ha admès que la situació els preocupa i que hi estan a sobre. Fonts de Salut van admetre ahir que s'havien detectat errors en les dades i s'estava validant tot el procés.

A banda de Catalunya, Madrid és la segons comunitat amb més positius (53), seguida de Castella i Lleó (47) i Castella-la Manxa, 41. El País Valencià (34), l'Aragó (30) i Andalusia (29) són les altres comunitats amb més incidència. N'hi ha deu, en canvi, que tenen entre 0 i 10 casos.

Pel que fa a les hospitalitzacions, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 123, 17 menys que ahir. La majoria es concentren a Madrid (76) i a Castella-la Manxa (19). Hi ha set comunitats que no han registrat cap ingrés i deu més que en tenen menys de sis.

En l'últim dia, hi ha hagut 20 entrades en Unitats de Cures Intensives (UCI), les mateixes que el dia anterior. La meitat (10) corresponen a la comunitat de Madrid. La resta, a excepció de Murcia (5), n'han tingut entre 0 i 2.

"Ens aproximem a la fase final"



El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que l'evolució continua essent favorable, tot i que cal continuar amatents. "Ens aproximem ja a una fase final", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que a hores d'ara la incidència del virus és de 15,6 per cada 100.000 habitants. I ha dit que, segons les dades detallades, en els últims 7 dies, hi hauria hagut 135 casos a tot Espanya.