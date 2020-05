Espanya en tres fases: quines activitats es poden fer a cadascuna?

La pràctica totalitat d'Espanya se situarà a partir de dilluns a la fase 1 de la desescalada i alguns territoris progressen a situacions més properes a la denominada nova normalitat.





"Toda España estará, al menos, en #fase1 y el 46% de la población en #fase2" @salvadorilla



Así queda el mapa de la situación actual de España por fases del Plan para la Transición hacia la #NuevaNormalidad ?? pic.twitter.com/xY34L0TNlk — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 22, 2020

Fase 1

Una terrassa de Girona - Aniol Resclosa

Fase 2

Un centre comercial de Lloret - David Aparicio

Fase 3

La platja de Lloret, foto d'arxiu - David Aparico

Aquest avanç coincideix ambper la qual es flexibilitzen les franges horàries en els municipis de menys de 10.000 habitants que encara es troben en fase 0 i fase 1 de el pla de desescalada i que podran acollir-se a algunes mesures previstes per a la fase 2.En aquests llocs,, es podran autoritzar els mercats a l'aire lliure i reobrir al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn.L'asimetria de la desescalada fa que aquest dilluns la majoria dels espanyols convisquin en tres fases diferents del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.Aquestes són lesen el Pla de transició cap a la nova normalitat:-Obertura dede fins a 400 metres quadrats sense cita prèvia. Quan tinguin una superfície útil superior, es pugui acotar l'espai que es reobre al públic ajustant-se a aquest llindar.-Els comerços poden celebrar-Estan permeses laesportiva i recreativa.-Reunions de fins a, mantenint la distància de seguretat de dos metres i respectant les normes d'higiene relativa a rentada de mans i "etiqueta respiratòria".Ús de cotxe de fins a 9 places per part dels habitants d'un mateix domicili.-Obertura deal 50% de la seva capacitat.per a un nombre limitat de familiars en instal·lacions públiques o privades: quinze persones a l'aire lliure o deu en espais tancats. Podran assistir als enterraments o al comiat per a la cremació quinze persones.a l'aire lliure a la via pública. Limitació inicial al 25% dels llocs habituals i afluència màxima de la tercera part de l'aforament.-Elsobriran, encara que només es permetrà l'entrada fins a un terç de la seva capacitat.-Obertura d'sense ús de les zones comunes.-Lesoferiran el servei de préstec, també la lectura amb limitació d'aforament.-En l'àmbit, estaran permesos els actes amb límits d'assistència.-Elsobriran les seves portes per permetre un terç de l'entrada màxima i amb control d'aglomeracions en sales.-Obertura dede cotxes amb cita prèvia.actiu i de natura per a grups limitats de persones.: en instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic, només per practicar esports en què no hi hagi contacte, com atletisme o tenis. En els centres esportius, activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.: obertura de centres d'alt rendiment amb mesures d'higiene i protecció reforçades i, si és possible, torns. Entrenament mig en lligues professionals.Activitats permeses en els territoris que es troben en aquesta fase de desescalada., amb un màxim de 4% de l'aforament i mantenint 2 metres de seguretat entre taules. Les discoteques i bars d'oci nocturn romandran tancats., amb un aforament màxim del 30% per a les seves zones comuns (que només es poden utilitzar per al trànsit) i de l'40% per als locals comercials. Les zones infantils i ludoteques romandran tancades.-S'amplia l'aforament de lesde persones amb discapacitat. Caldrà concertar la visita, que estarà limitada a un familiar per resident i requerirà l'ús d'equips de protecció.-Visites aen casos excepcionals com el final de la vida o l'alleujament de descompensació neurocognitiva de el resident. Aquestes visites no podran produir-se si hi ha casos de Covid-19 o algun resident en quarantena.-Fins apodran assistir a un enterrament o cerimònia de cremació. En el cas de les sales de vetlla, 25 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats.-S'amplia l'aforament delsal 50%.-Es permeten elsen tota mena d'instal·lacions, sempre que no se superi el cinquanta per cent del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent persones en espais a l'aire lliure o de cinquanta persones en espais tancats. Caldrà mantenir la distància social, la higiene de mans i l'etiqueta respiratòria.-Poden obrir les, amb la limitació d'un terç de l'aforament.-Reobertura de, amb butaques preassignades i un terç de l'aforament. Altres locals en què se celebrin actes o espectacles culturals imposaran un límit de 50 persones si són tancats i de 400 si són a l'aire lliure.-Comença a permetre la visita a, també amb el límit del 30% de l'aforament.-Obren lesrecreatives, amb condicions per mantenir-les estiguin lliures de microorganismes patògens i de substàncies que puguin afectar negativament la salut de l'usuari. Aforament màxim del 30%, establiment d'horaris per torns, cita prèvia requerida i 2 metres de distància de seguretat entre banyistes.-Obertura deesportives, tant a l'aire lliure com cobertes, amb un terç de l'aforament, cita prèvia i un únic esportista per carrer.-Es podran realitzara qualsevol hora, excepte en les franges de 10 a 12 i de 19 a 20 hores, destinades a persones de més de 70 anys.de lligues no professionals, entrenaments totals de les professionals (per torns i a el 50% de la capacitat de la instal·lació).-Es reprendrà la competició esportiva professional sempre que l'evolució de la situació sanitària ho permeti, sense públic i a porta tancada, si bé podran accedir els mitjans de comunicació per la seva retransmissió.-Obertura de lesesportives cobertes per a la realització d'activitats esportives, amb cita prèvia i a el 30% de la seva capacitat.-Es pot anar a la, on es podran realitzar activitats esportives, professionals o de recreació de manera individual i sense contacte físic.-Obertura de lesper a investigadors.-Obertura al públic de zones comunes, però només estarà permès un terç l'aforament.-Lespermetran l'ús de les seves sales amb un terç de la seva capacitat màxima.-S'amplien a vint persones dels grups que poden realitzar activitats de turisme actiu i de natura.-Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències amb un màxim de 50 assistents.En aquesta fase 3 o avançada, encara que és obligatori l'ús de mascareta en tots els espais públics, oberts o tancats, quan sigui impossible mantenir una distància de seguretat de dos metres.-En l'àmbites limita l'aforament al 50% i una distància mínima de dos metres; es suavitzaran les restriccions d'aforament i ocupació en restauració, tot i que es mantindran estrictes condicions de separació entre el públic.-En less'estén l'aforament i es permetrà el servei en barra amb la separació entre clients que es determini.-Lespodran obrir amb un aforament limitat.-Es podrà fer turisme actiu i de natura amb un aforament major i anar a la platja (mantenint les condicions de seguretat i distanciament) dins de la mateixa província, ja que, en principi, no està previst que es permetin els viatges a diferents províncies fins que finalitzi la Fase III.-Es permetenper a un aforament inferior a 800 persones, tot i que el públic ha de seguir assegut i mantenint la distància que en cada moment estableixin les autoritats.- Es poden celebrar seminaris, congressos i fires científiques o d'innovació de 80 persones.