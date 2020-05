La Fiscalia rebutja que Bassa surti de la presó per treballar en serveis essencials

La Fiscalia va presentar un informe davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 en el qual s'oposa a l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament Penitenciari a l'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa, que li permet sortir de presó per treballar. En el seu escrit, el Ministeri Públic destaca que l'article 100.2 serveix en el tractament del pres dins del compliment de la condemna, i en aquest cas, no es justifica perquè, segons la seva opinió, no hi ha necessitat de tractar «els seus hàbits laborals» perquè no són un dèficit en la interna que calgui restituir.

L'exconsellera està sortint a treballar des del 27 d'abril en serveis essencials a la Fundació Hospital de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, després que la junta de tractament de la presó acordés modificar l'aplicació de l'article 100.2 que abans utilitzava per cuidar de la seva mare.

En l'escrit, la Fiscalia argumenta que no hi ha motiu per justificar que la realització d'activitats laborals pugui considerar-se part del tractament penitenciari, ja que ja presenta «habilitats laborals amplies». «L'àrea laboral no és un dèficit que calgui treballar en la interna, ja que abans d'entrar a la presó tenia feina i quan aconsegueixi el tercer grau de tractament o la llibertat condicional, no hi ha dubte que no tindrà cap problema per obtenir feina», apunta el document.

Així, al·lega que l'aplicació de l'article 100.2 fonamentada en l'activitat laboral no té cap efecte tratamental i manca de tot sentit, i apunta que el programa d'acord amb la seva tipologia delictiva hauria de tenir per objecte «ensenyar la llei». «Aquest tractament hauria d'orientar-se a treballar les necessitats criminògenes de la interna», va afegir.