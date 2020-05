El Regne Unit imposarà una quarantena de dues setmanes a tots els viatgers

El Govern del Regne Unit ha acordat imposar una quarantena de dues setmanes a tots els viatgers arribats d'altres països, sota l'amenaça de multar amb mil lliures (uns 1.100 euros) als que la incompleixin, com a eina per prevenir un rebrot de la pandèmia de coronavirus.

Un dia després que el balanç provisional d'afectats pel brot superés els 250.000 infectats i els 36.000 morts, i amb el país ja encarant la progressiva reobertura econòmica, Regne Unit ha decidit posar el focus en els punts d'entrada.

Així, totes les persones que arribin d'altres països per terra, mar o aire -incloses les que tinguin nacionalitat britànica- hauran de guardar 14 dies de quarantena. Estaran obligats a informar de les autoritats frontereres del domicili on guardaran aquest aïllament, informa la BBC.

L'ordre inclourà com a excepcions al transport de mercaderies per carretera i els treballadors mèdics, així com als arribats des d'Irlanda. Aquestes exempcions no s'estendran a França, tot i que així semblaven haver-ho pactat fa dues setmanes el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el president gal, Emmanuel Macron.

Downing Street ja havia avançat que qualsevol mesura d'aquest tipus seria revisada cada tres setmanes, tot i que el Govern se cenyeix per ara a les seves recomanacions de no viatjar a l'estranger llevat que sigui absolutament necessari.

Les aerolínies temen que les noves ordres de quarantena limitin encara més la recuperació d'un sector que ja ha patit caigudes de fins al 99% en el tràfic aeri per l'adopció generalitzada de mesures contra la pandèmia de coronavirus.

