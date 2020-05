Simón aclareix que durant la fase 2 es mantindran les franges per a la gent gran

Les franges horàries reservades per a les passejades de la gent gran i els col·lectius de persones considerades més vulnerables davant la covid-19 es mantindran en la fase 2 del pla de desescalada, si bé hauran de ser les comunitats autònomes o els ajuntaments els que les delimitin, segons va aclarir ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Simón va confirmar així l'anunci fet hores abans pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, que en la seva compareixença setmanal davant la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats ha donat la raó al PNB en la seva petició que les franges desapareguin.

De fet, en l'ordre que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar dissabte flexibilitzant les mesures per a la fase 2, en què van entrar ja dilluns passat les illes canàries del Hierro, La Gomera i La Graciosa, i Formentera ja s'establia la possibilitat que les persones de fins a 70 anys puguin realitzar activitat física no professional a l'aire lliure en qualsevol moment del dia, amb excepció de l'horari reservat per als majors d'edat i les persones vulnerables entre les 10 i les 12 i de 7 a 8 de la tarda, horaris que les autonomies tenen marge per avançar o retardar en un interval de dues hores, per evitar l'exposició a altes temperatures.

En qualsevol cas, va avançar Simón, s'està treballant en una nova ordre ministerial al respecte que aspira a recollir les peticions d'uns i altres, buscant el major consens entre els diferents territoris.

A partir del dilluns vinent, aspiren a entrar a la fase 2 el conjunt dels arxipèlags canari i balear, així com Galícia, Astúries, Cantàbria, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragó, Extremadura, Andalusia, Múrcia, Ceuta i Melilla, part de Catalunya, les províncies castellanomanxegues de Conca i Guadalajara, així com certes àrees rurals de Castella i Lleó.



Menys restriccions als negocis

En la seva compareixença al Congrés, Salvador Illa també va assenyallar que estan valorant flexibilitzar encara més del que inicialment previst les restriccions en matèria d'aforament per a bars, restaurants i comerços del 40% previst inicialment fins al 50%, que són unes altres de les demandes del PNB i que el ministre s'ha compromès a estudiar. «Però algun marge hi ha d'haver», va advertir Illa.