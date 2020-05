El BOE publica la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma i elimina les restriccions en passejades d'adults i menors

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que finalitzarà el proper 7 de juny, després de la validació del Congrés dels Diputats. En paral·lel, el BOE anuncia també altres novetats com l'aixecament dels terminis administratius (1 de juny) i processals (4 de juny) –suspesos des del 14 de març- o la possibilitat que les zones en fase 2 comencin les classes presencials, excepte a les universitats. També destaca una resolució del Ministeri de Sanitat que elimina les restriccions en les passejades d'adults i menors: es pot anar en grups de fins a 10 persones en fase 1 i de fins a 15 persones en fase 2, acabant així amb la limitació d'un adult amb un màxim de tres nens per a les sortides.



Via lliure també a l'esport en grup

En paral·lel, també es podrà entrenar i practicar esport en grup, deixant enrere l'obligatorietat de realitzar-ho de manera individual com fins ara. Això sí, en la fase 1 s'hauran de mantenir les franges horàries, mentre que en fase 2 es podrà sortir a qualsevol hora excepte de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores, les franges reservades exclusivament per a la gent gran. Aquest canvi de criteri s'ha efectuat modificant la disposició addicional quarta de les mesures de flexibilització per aquells desplaçaments que afecten a la població infantil i la pràctica de l'activitat física no professional.

"No seran d'aplicació als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les limitacions respectivament previstes als articles 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, del 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre SND/380/2020, del 30 d'abril, havent-se de subjectar la pràctica d'aquestes activitats segons l'establert a l'article 7.2 de la present ordre", s'assenyala en el redactat, obrint la porta a les passejades de fins a 10 persones en fase 1 i a la pràctica esportiva en grup.



Es reprenen els exàmens de conduir als territoris en fase 2

En paral·lel, l'últim BOE d'aquest dissabte autoritza la Direcció General de Trànsit (DGT) a reprendre els exàmens teòrics i pràctics per obtenir els permisos de conduir a les províncies que es trobin a la fase 2 del desconfinament. Els testos es faran durant tot l'estiu després que durant més de dos mesos hagin estat suspesos. La capacitat de les aules disminuirà -hi haurà d'haver un mínim de dos metres entre cada alumne-, de manera que hi haurà més convocatòries per donar resposta a la demanda. Els aspirants hauran de dur guants i mascaretes, també en les proves pràctiques, i tindran hidrogel per si fos necessari.