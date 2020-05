El Govern culpa PP i ERC de «forçar-lo» a buscar «noves aliances»

El Govern va justificar el polèmic pacte subscrit entre el PSOE amb Unides Podem i EH Bildu pel qual es va comprometre a derogar íntegrament la reforma laboral en l'«obligació» de l'executiu d'assegurar els vots necessaris per garantir que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que va autoritzar dimecres el Congrés dels Diputats sortia endavant. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que va aprovar la nova pròrroga fins al 7 de juny, la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, va culpar el PP i ERC de «forçar el Govern a explorar noves aliances».

Montero va destacar que «el desitjable» hauria estat que el PP «no hagués dimitit de la seva responsabilitat» en decidir votar en contra de la pròrroga, però també, en al·lusió a ERC, que s'ha situat en el «no», va lamentar que entrés «en una dinàmica de negociació impossible amb l'esperança que la responsabilitat d'altres partits salvés la pròrroga». «Alguns voten en contra amb els dits creuats perquè surti endavant», va interpretar.

L'acord amb Bildu a canvi d'una abstenció que finalment no va resultar imprescindible per superar la votació de la cinquena pròrroga ha molestat tant en el si de Govern com dins el PSOE. La vicepresidenta tercera de l'Executiu, Nadia Calviño, va qualificar en públic d'«absurd i contraproduent» obrir aquest debat ara, mentre que des del Grup Socialista es va definir l'acord subscrit com una «equivocació» per a la qual no troben explicació.

Però lluny d'assumir l'error, Montero va pretendre descarregar la responsabilitat en uns altres. Així, va fer una crida a «resetejar» certes actituds polítiques perquè amb la situació sanitària i econòmica del país «no es pot permetre vetos contraposats que fan inviable els acords». Aquesta crisi, va afegir, requereix que les formacions polítiques elevin «la mirada» i assumeixin «noves responsabilitats» i «aproximacions».

Sobre el polèmic acord amb Bildu, negociat a esquenes de ministres directament afectats com Calviño i de la resta de partits, Montero va reivindicar que l'«obligació» de l'executiu és «dialogar i aconseguir els suports necessaris» per mantenir l'estat d'alarma mentre sigui l'únic instrument de què es disposa per a restringir la llibertat de circulació dels espanyols. «La seguretat i la salut dels espanyols està per sobre de cap altra qüestió», va afegir.

En tot cas, barons socialistes veuen el pacte amb Bildu per a la derogació de la reforma laboral amb enuig en uns casos i perplexitat en d'altres, però opten per donar suport a la portaveu parlamentària, Adriana Lastra, signant de l'acord, per no generar més crispació i enfrontament.

Per part seva, el líder de PP, Pablo Casado, va acusar el cap de l'executiu de «trair» els seus socis, «enganyar» els seus ministres i «mentir» els espanyols després del seu acord amb Bildu per derogar la reforma laboral de 2012. Dit això, va destacar que Espanya «no mereix aquest Govern».



«Pactus interruptus»

Paral·lelament, el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, creu que s'està davant «d'un pactus interruptus» d'EH Bildu, PSOE i Unides Podem, i va instar Pedro Sánchez a construir la governabilitat i les majories amb les formacions que el van portar a la investidura. A més, va demanar a Sánchez coherència i va assegurar que «el dipòsit de confiança del PNB» en ell es troba a la reserva.