El govern espanyol aprovarà l'ingrés mínim vital la setmana que ve

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el Consell de Ministres aprovarà la setmana que ve l'ingrés mínim vital, que es començarà a abonar al juny. Segons Sánchez, es tracta d'una "mesura històrica" en democràcia i ha garantit que "ningú es quedarà enrere". La prestació serà "habitual" i "permanent" i ha recordat que ja existeix en altres països europeus. El cost anual de la prestació serà de 3.000 milions d'euros i està previst que pugui donar cobertura a quatre de cada cinc persones en situació de pobresa severa i que beneficiï al voltant de 850.000 llars, de les quals la meitat amb infants a càrrec. "No oblidem que a l'Estat hi ha més de dos milions de nens que pateixen pobresa", ha subratllat.

Per calcular l'import de la prestació, es tindrà en compte la xifra de membres de cada llar i les rendes de cada un i cobrirà la diferència fins arribar a la quantitat que correspongui per nombre d'integrants de cada llar, segons ha especificat Sánchez en roda de premsa des de La Moncloa aquest dissabte al migdia.

La prestació es començarà a cobrar a partir del mes que ve, a mida que l'administració de l'Estat vagi rebent les sol·licituds. "Ni el govern ni la societat espanyola miraran cap a un altre costat mentre els nostres compatriotes formin cues per menjar tal com estem veient desgraciadament en algunes ciutats del nostre país", ha assenyalat el president espanyol, que ha apostat per "reflexionar i respondre en positiu" davant de l'actual crisi i a diferència de la de fa deu anys, ha dit.

El president de govern espanyol ha agraït el "treball exhaustiu" de l'Agència Tributària, la Seguretat Social i a les comunitats autònomes per al disseny d'aquesta prestació, de la qual ha recordat que era un compromís inclòs en el seu programa d'investidura "per reduir la taxa de pobresa" a l'Estat.

Fa setmanes a mitjans d'abril, l'activació de l'ingrés mínim vital havia generat discrepàncies entre el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, que va mantenir que l'ajuda s'aprovaria l'ajuda al Consell de Ministres "més o menys" a la segona quinzena de maig, mentre que Iglesias sostenia que aquest maig ja estaria vigent. Ara, Sánchez ha confirmat que la mesura s'aprovarà dimarts que ve i que el primer pagament s'abonarà a partir del juny o a mesura que arribin les sol·licituds.