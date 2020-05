L'executiu fa un acostament amb la patronal

La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va confiar que el president de la CEOE, Antonio Garamendi, reconsideri la seva intenció de «suspendre» la seva presència a la taula de diàleg social, i va apel·lar al seu sentit d'Estat: «No és un patriota només de boca». La portaveu del Govern va deixar clar que «des del president fins a l'últim ministre» mantenen una relació «fluida i constant» amb els agents socials.

De fet, «en les últimes hores» aquests contactes han estat «més insistents per aclarir qüestions sortides de context o no conegudes per part dels agents socials», va explicar Montero amb relació al pacte amb Bildu per derogar la reforma laboral, que va portar la CEOE a «suspendre» la seva presència en el diàleg social. «Confiem en la seva persona, la CEOE, en Cepime i en les organitzacions que formen part del diàleg social», va assenyalar la ministra, perquè «sense ells és impossible un projecte d'Estat per a Espanya i transitar aquesta situació de desescalada».

Garamendi, va continuar Montero, ha anteposat sempre altres interessos a l'hora de seure a la taula a negociar, tot i que defensant la postura empresarial, i demostrant «responsabilitat i patriotisme». Montero va assenyalar que «el programa de Govern és públic i sempre hem estat transparents amb les mesures que volem abordar per al futur».