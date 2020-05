El Suprem demana l'aval del Congrés per continuar la causa contra Borràs

El Tribunal Suprem va sol·licitar al Congrés el suplicatori per continuar la causa contra la diputada de JxCat Laura Borràs, investigada per l'adjudicació presumptament irregular a un amic de 18 contractes per valor de 259.863 euros quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L'anunci va ser rebut amb mostres de rebuig per JxCat, inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra, en considerar que la causa respon a criteris polítics, una postura que contrasta amb el silenci d'ERC, l'actitud del qual en la votació del suplicatori pot obrir una altra bretxa amb el seu soci de govern.

Justament dijous el Parlament va aprovar una declaració institucional, subscrita també per JxCat, en què expressava el seu «rebuig total i unànime a qualsevol pràctica corrupta, arbitrària o discrecional» i exigia a l'antiga CDC -de la qual n'és hereu el PDeCAT, integrat en Junts per Catalunya- la «ràpida devolució» dels 6,6 milions d'euros «espoliats» del Palau de la Música.

El Suprem va fer aquest pas després que Borràs rebutgés declarar de manera voluntària com a investigada pels suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental. D'aquesta manera, el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha remès un ofici al del Suprem, Carlos Lesmes, perquè traslladi el suplicatori a la cambra baixa.

Amb ell s'adjunta l'exposició raonada del magistrat instructor, Eduardo de Porres, en què recull «sòlids indicis» que Borràs va adjudicar «directament o indirecta de manera arbitrària» contractes a Isaías Herrero, un amic seu també investigat, entre 2013 i 2017, quan dirigia l'ILC.

En tots els expedients, afegeix, «va proposar la contractació, va acordar l'adjudicació, va resoldre aprovar la despesa, va certificar l'execució total o parcial del servei», va conformar la factura i va autoritzar el pagament. Es van adjudicar «un total de 18 contractes menors» per 259.863 euros, indica l'exposició, que apunta que tots dos «van actuar de comú acord per defraudar» l'ILC mitjançant el «fraccionament il·legal» de contractes, la «falsificació dels pressupostos» i la simulació de la participació de tercers.



La defensa de Torra

Després de conèixer la notícia, Torra va sortir en defensa de la «honestedat» de la portaveu de JxCat al Congrés. «Coneixia Laura Borràs, però quan ens vam presentar com a independents per JxCat vam compartir despatx de diputats, lectures i decisions molt difícils. Va ser una gran consellera de Cultura. És una dona valenta i honesta. M'honora la seva amistat. Sempre al teu costat, Laura», va escriure Torra.