Creix la tensió entre Veneçuela i els EUA pel combustible iraní

L'ambaixador de Veneçuela davant l'ONU, Samuel Montcada, ha enviat una carta dirigida a les Nacions Unides tot alertant de l'amenaça de «l'ús imminent de la força militar» per part dels Estats Units contra vaixells iranians amb combustible per a Veneçuela, cosa que ha qualificat d'«acte de guerra establert en el Dret Internacional». En la missiva, Montcada critica l'aplicació de «mesures coercitives unilaterals» per part dels Estats Units contra Veneçuela, que assegura que fan «impossible» la compra del material necessari per a refinar el petroli i convertir-lo en gasolina.

Concretament, Montcada assenyala que els Estats Units han amenaçat cinc vaixells iranians que es dirigien a Veneçuela carregats de combustible per «alleugerir l'actual escassetat». A més, ha sostingut que les autoritats estatunidenques han admès que exerceixen «pressió» sobre les empreses perquè no subministrin gasolina a Veneçuela. «Aquest és un clar exemple de com el Govern dels EUA pretén violar el Dret Internacional per exercir autoritat sobre la sobirania d'altres estats independents», denuncia.