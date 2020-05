Els Mossos detenen tres persones a Rubí per dos robatoris amb violència

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per cometre presumptament dos robatoris violents consecutius a la via pública a Rubí. Els fets van succeir el 14 de maig, quan els tres detinguts, de 39, 32 i 19 anys d'edat i de nacionalitat cubana, equatoriana i espanyola, van atracar a una dona poc després de mitjanit prop de l'estació dels Ferrocarrils. La víctima va ser amenaçada i colpejada per dos dels homes amb una ampolla al cap i després li van arrencar una cadena que portava al coll, mentre el tercer esperava en un vehicle amb què van fugir després de perpetrar el robatori .