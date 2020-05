La xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya repunta fins a les 70 persones, 22 més que ahir

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han repuntat fins a les 70 persones en les últimes 24 hores, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta de 22 finats més que ahir dissabte (48) i 14 més que divendres (56) trencant així la tendència la baixa de morts per covid-19 de les darreres jornades. En paral·lel, el nombre de positius confirmats per PCR sí que continua caient significativament: només 246 contagis –i una taxa d'increment del 0,1%- en comparació amb els 361 de dissabte (115 menys) i els 446 de divendres (200 menys). En total, des de l'inici de la pandèmia per la covid-19 s'han registrat 28.752 morts i 235.772 contagis arreu de l'estat espanyol.

Catalunya continua generant 'problemes' al ministeri liderat per Salvador Illa i és l'única comunitat autònoma que avui no actualitza el número de noves hospitalitzacions ni d'ingressos a l'UCI. Pel que fa a morts diàries per coronavirus, Catalunya informa de 31 finats, seguida a distància per Madrid amb 21, acumulant així entre les dues 52 de les 70 víctimes registrades aquest diumenge 24 de maig. En general, les hospitalitzacions han caigut en les darreres 24 hores (86 aquest diumenge en comparació amb les 125 de dissabte) i també els ingressos a l'UCI, només 3 avui per les 13 dissabte. En total, 11.477 persones han passat per l'UCI per mirar de superar el coronavirus i ja hi ha hagut fins a 124.845 pacients hospitalitzats en tota la pandèmia.