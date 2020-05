Una ministra francesa desaconsella viatjar a Espanya als compatriotes

La ministra de Transició Ecològica i Inclusió de França, Elisabeth Born, va desaconsellar ahir als seus compatriotes que programin les seves vacances a territori espanyol. «No puc recomanar als francesos que reservin unes vacances a Espanya a dia d'avui. Espanya ha optat per obrir les seves fronteres, però al mateix temps ha establert normes sobre les persones que arriben amb avió. És contradictori», va explicar la dirigent francesa en referència a les mesures anunciades pel Govern espanyol fa diverses setmanes, entre les quals una quarantena per a aquella gent que arribi al país des de l'estranger. La ministra de Transició va voler anar una mica més enllà i va insistir que l'executiu d'Emmanuel Macron està plantejant als ciutadans francesos que aprofitin aquest estiu per fer turisme nacional per evitar fortes pèrdues al sector.