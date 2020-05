Urkullu veu «desconcertant» el pacte entre el PSOE i Bildu per derogar la reforma laboral

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va qualificar ahir de «desconcertant» el pacte del PSOE amb Bildu i va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, «la plena col·laboració» dels serveis públics de l'Estat perquè les eleccions al Parlament basc del 12 de juliol -la convocatòria de les quals va anunciar el passat 18 de maig- es desenvolupin «amb seguretat i plenes garanties» per a la ciutadania davant el coronavirus.

A més, Urkullu va instar a plantejar-se la continuïtat i el format de les conferències de presidents autonòmics amb Sánchez per aprofundir en la cogovernança, i va insistir en «la necessitat» de convocar la Comissió Mixta del Concert Econòmic «per redefinir els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic d'Euskadi».

Durant la seva intervenció en l'onzena videoconferència de presidents autonòmics amb el màxim representant del Govern espanyol, el lehendakari també va qualificar de «desconcertant» l'acord assolit entre el PSOE, Unides Podem i EH Bildu sobre la derogació de la reforma laboral. Així mateix, va incidir en «la necessitat de considerar les propostes de mobilitat de l'Euroregió Euskadi, Navarra i Nova Aquitània».

El president del Govern basc es va referir a la situació sanitària en la qual es troba Euskadi, i va destacar que es manté «la millora gradual» de les últimes setmanes en tots els indicadors, tant en l'evolució epidemiològica com en les dades assistencials. Després de destacar que, gràcies a això, s'ha pogut aixecar l'emergència sanitària decretada el 13 de març, va recordar que la comunitat autònoma basca s'incorpora també a la fase 2 des d'avui.



«Recuperar la normalitat»

L'objectiu fonamental ara, segons va assegurar, és «recuperar parcel·les de normalitat» en l'activitat social i econòmica, «sense abaixar la guàrdia en les mesures preventives i de vigilància sanitària». En aquest sentit, va recordar que al País Basc, com també a Galícia, es fa front a «un fet singular» perquè, tant el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, com ell, van haver de «deixar sense efecte» la convocatòria electoral prevista per al passat 5 d'abril per la pandèmia de la covid-19.



Jornada electoral «atípica»

Urkullu va recordar que la setmana passada va signar el decret de convocatòria d'eleccions al Parlament Basc per al 12 de juliol, i «les circumstàncies de la campanya i la jornada electoral seran atípiques i es desenvoluparan en unes condicions inèdites» per la persistència del coronavirus, malgrat «la millora» en la tendència que experimenta Euskadi. Per això, es va dirigir a Pedro Sánchez per dir-li que espera comptar amb «la plena col·laboració dels serveis públics de l'Estat perquè tot es desenvolupi amb seguretat i plenes garanties».

Urkullu va recordar que a Euskadi s'ha superat «el pitjor de la crisi i l'emergència sanitària» i ara hi ha una etapa de vigilància i control, «tant de casos i contactes com, en un altre àmbit, de compromís individual i col·lectiu».