Alemanya rescatarà Lufthansa amb una ajuda de 9.000 milions

El grup d'aerolínies Lufthansa rebrà ajudes estatals per valor de 9.000 milions d'euros en forma de mesures d'estabilització i crèdits. Lufthansa va informar ahir que l'Estat alemany es farà també amb una participació en la companyia del 20% mitjançant la subscripció d'accions en una ampliació de capital. Els ajuts, que compten amb el suport de la direcció de l'aerolínia, van ser aprovats pel fons d'estabilització econòmica creat pel Govern alemany per auxiliar les empreses que viuen dificultats per la pandèmia del coronavirus.

El Ministeri d'Economia alemany va explicar en un comunicat que «l'empresa estava sana i rendible abans de la pandèmia del coronavirus i té bones perspectives de futur, però ha caigut en una crisi existencial per la malaltia».

L'estatal Banc alemany de Crèdit per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (KfW) donarà a Lufthansa finançament per valor de 3.000 milions d'euros, en què també participaran bancs privats amb 600 milions d'euros.

L'estat alemany adquireix, a través del fons d'estabilització econòmica, una participació silenciosa, sense dret a vot, per valor de 4.700 milions d'euros, que es pot reconèixer com a capital propi. A més, es fa amb una participació del 20% amb drets de vot limitats per uns 300 milions d'euros mitjançant la subscripció d'accions en una ampliació de capital.

L'Estat alemany aconsegueix una segona participació sense dret a vot per uns 1.000 milions d'euros, que pot ser convertida en accions de la companyia sota determinades condicions i representa, com a mínim, un altre 5%. El Govern alemany estarà representat amb dos mandats en el consell de supervisió de Lufthansa.

A canvi de les ajudes estatals, l'aerolínia es compromet a complir determinats objectius de sostenibilitat renovant la seva flota d'avions i a limitar les remuneracions per a la junta directiva i altres executius.

Aquestes mesures d'ajuda han de ser aprovades ara per Lufthansa i posteriorment per la Comissió Europea (CE).

El ministre d'Economia, Peter Altmaier, va deixar la porta oberta a que Lufthansa torni ajuts un cop superi el mal moment provocat per la pandèmia. «Quan Lufthansa tingui guanys de nou, els diners s'ha de retornar. Això pot trigar alguns anys, ningú pot saber-ho amb antelació», va assenyalar diumenge a la nit, tot afegint que la participació estatal a l'aerolínia seria una circumstància temporal.

Paral·lelament, un portaveu del Ministeri de Finances va aclarir a Berlín que, com a part del rescat, Lufthansa hauria de cenyir-se a unes «condicions clares» pel que fa a la congelació del repartiment de dividends i bonus, unes regles que s'apliquen «a totes les empreses que demanen «ajudes».



Negociacions a altres països

Les negociacions amb l'aerolínia van començar, segons mitjans alemanys, a principis de mes, i es van allargar durant setmanes enmig de continus rumors sobre el tancament de l'acord. El grup d'aerolínies de Lufthansa negocia en paral·lel ajudes semblants amb Àustria, Bèlgica i Suïssa per a les seves filials Austrian Airlines, Brussels Airlines i Swiss.

L'anunci oficial es va retardar a causa de les negociacions entre Berlín, la companyia i Brussel·les. Segons l'agència Bloomberg, les converses entre Berlín i Brussel·les van encallar i les dues parts discrepen en la rapidesa amb què ha de donar el bloc comunitari el seu suport al rescat una vegada que el Govern alemany l'aprovi. Un dels punts més polèmics és, precisament, l'alta participació amb què comptarà l'Executiu germànic en l'aerolínia.

En principi, el Govern de la cancellera Angela Merkel volia donar a conèixer la seva oferta formal a Lufthansa el cap de setmana passat, però el retard en les negociacions va dilatar l'anunci, mentre que la junta de supervisió de l'aerolínia va postergar fins avui una reunió que tenia prevista realitzar ahir.