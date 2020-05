Marlaska fulmina Diego Pérez de los Cobos per amagar-li un informe sobre el 8-M

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va destituir ahir el cap de la Guàrdia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, per «pèrdua de confiança» en no haver comunicat, segons fonts properes a l'institut armat, que havia remès al jutjat un informe sobre les manifestacions del 8-M. La destitució es va produir hores després que El Confidencial revelés el contingut de l'informe que la Guàrdia Civil ha remès al Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, que investiga el delegat del Govern, José Manuel Franco, per autoritzar les manifestacions del 8-M, el Dia de la Dona, quan ja hi havia casos de coronavirus.

En aquest informe s'inclou una investigació al director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, qui suposadament «manejava almenys tres dies abans de la manifestació del Dia de la Dona dades que evidenciaven la gravetat de la crisi» de la COVID-19. «Malgrat això, no va prendre cap mesura per evitar aquest acte multitudinari ni altres que van tenir lloc aquell cap de setmana, com un congrés polític de Vox al Palau de Vistalegre amb 9.000 càrrecs i afiliats i un partit de futbol al Wanda Metropolitano davant 60.000 espectadors», indicava el diari digital en relació amb l'informe.

Hores després, Marlaska va cessar el coronel, que va ser el coordinador del dispositiu policial de l'1-O a Catalunya, pwr «pèrdua de confiança», segons van manifestar fonts del Ministeri, que no van revelar els motius concrets. No obstant això, altres fonts properes a l'institut armat van explicar que el cessament pot estar motivat per l'esmentat informe, si bé no tant pel seu contingut com per no haver comunicat que s'entregaria a la jutgessa, tot i tractar d'un tema «delicat». Per això, aquestes fonts van insistir que la destitució està més relacionada amb la manca de comunicació que amb la investigació i amb el fons de l'informe, en què el Ministeri no entra. Altres fonts consultades van assenyalar que el coronel tampoc coneixia el contingut d'un informe redactat i lliurat pels agents en la seva funció de Policia Judicial.

Poc després de transcendir aquesta decisió, es va conèixer una providència de la titular del Jutjat 51, la magistrada Carmen Rodríguez Medel, en la qual cita com a imputat el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, que haurà de comparèixer el 5 de juny de forma telemàtica.

Franco està imputat per prevaricació administrativa per la jutge, que en la seva providència reitera a la policia judicial que «hauran de guardar rigorosa reserva sobre l'evolució i resultat de les concretes investigacions que els haguessin estat encomanades, així com de totes les informacions que, a través d'elles, obtinguin», de manera que només s'informarà a la magistrada.

Reaccions de l'oposició

La destitució va provocar la immediata reacció de PP, Vox i Ciutadans, que van demanar la compareixença de Marlaska al Congrés perquè expliqui aquest cessament. El líder dels populars, Pablo Casado, la va arribar a qualificar d'«agressió» a la Guàrdia Civil.

Des de les associacions de l'institut armat també es van llançar retrets al titular d'Interior per una decisió en la qual algunes han vist una «ostentació de despotisme».

Pérez de los Cobos va coordinar el dispositiu policial amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya, ja que en aquell moment era el director de Gabinet de Coordinació i Estudis dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat. El coronel va jurar a l'abril de 2018 el seu càrrec com a cap de la comandància madrilenya en substitució de Santiago Caballero, que va deixar aquest lloc després d'ascendir a general.

No és el primer comandament de l'institut armat a què destitueix Marlaska per falta de confiança. El 2 d'agost de 2018, a proposta de la llavors secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, i de qui era director de l'institut armat, Félix Azón, va cessar el coronel de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí.

La raó va ser la filtració d'una comunicació interna en què Corbí informava que s'havia esgotat la caixa de fons reservats corresponents a la unitat, quelcom que Marlaska no va tolerar, tot i que la seva relació venia d'anys pels seus respectius papers en la lluita contra ETA.

Pérez de los Cobos va ser un testimoni essencial en el judici del Procés al Suprem, on va criticar durament l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant l'1-0 i que va qualificar d'«insuficient, inadequada i ineficaç» i «una estafa».